Von Tim Kegel

Sinsheim. War das seit langem geplante Local Commerce Konzept gerade krachend gescheitert? Oder war den Beteiligten das Thema zu wichtig für Schnellschüsse, die nicht mal welche sind? Eine Antwort gab es nicht, so unbefriedigend das auch war für die Planer von Wirtschaftsforum, Stadtmarketing und der betreuenden Agentur von Berater Georg Rakutt. Sie alle wurden am Montagabend mit kritischen Fragen zum "Stadtmarkt Sinsheim" bombardiert. Nun will man die Lage erst einmal sondieren. Das Wesentliche zusammengefasst:

"Stadtmarkt Sinsheim" könnte eine Website heißen, welche das Sinsheimer Angebot bündelt und vorstellt, vom Handel über den Dienstleister bis hin zu den "drei Leuchttürmen"; diese seien Stadion, Badewelt und Auto und Technik Museum. Auch die Erlebnisregion Sinsheim ("Im Norden des Südens") würde verlinkt. Ziel sei ein hoher Nutzwert, indem sich Anbieter vom Einzelhändler über Freiberufler, Handwerker, die Gastronomie und sogar Schulen auf sympathische und nützliche Weise präsentieren. Der Aufbau eines neuen oder die Einbindung eines bestehenden Onlineshops sei das Optimum, jedoch keine Pflicht.

Gefunden werden im Online-Orkus - kein leichtes Unterfangen angesichts der Omnipräsenz von und des Preisdrucks durch Riesen wie Google, Amazon und Zalando. Man könne nicht mit jenen konkurrieren, räumt Georg Rakutt ein. Deshalb sei eine Vermarktung "von innen" realistischer, das heißt, Synergien besser zu nutzen, etwa Kunden, die ohnehin mit Sinsheim in Verbindung stehen, ihren Einkauf einfacher und erlebnisreicher zu machen und mehr Service zu bieten.

Und konkret? Zwar seien einheitliche Öffnungszeiten, wie es hieß, "in Sinsheim nicht realisierbar", allerdings könnten diese dann auf der Website eingesehen werden. Denkbar seien Reservierungs-Services von Waren, gemeinsame Sonderaktionen für User der Seite, die Werbung für "den nächsten Eiskaffee in Ladennähe und den besten Parkplatz". Der Kreativität seien kaum Grenzen gesetzt. Ergänzt mit Links zu Ämtern und Behörden, entstehe eine nützliche Startseite im Browser. Für "Traffic" würde Berater Georg Rakutt sorgen, mittels Suchmaschinenoptimierung und klassischer Werbung.

Die Resonanz des Abends: Schlecht repräsentiert waren diejenigen, die das Thema Onlinekonkurrenz am härtesten trifft. Alteingesessene Sinsheimer Einzelhändler, etwa aus der Bahnhofstraße, fehlten bis auf eine Handvoll Ausnahmen. Einige Neugründer fragten rege, interessiert und sehr kritisch: Ist es wirklich das, was ihnen und dem Kunden fehlt zum Glück? Zu denken gab die Abstimmung über den Fortbestand des Projekts: 28 von rund 80 Teilnehmern waren "grundsätzlich bereit", an dem Projekt mitzumachen - nach Georg Rakutts Schilderung "das absolute Minimum". Lediglich sieben Teilnehmer würden einen Onlineshop einbinden oder gründen; Rakutt auf RNZ-Nachfrage: "Unter 25 Shops braucht man garnicht erst mit Onlinehandel anzufangen."

Kritische Stimmen, etwa Insider aus der IT-Branche, fragten ungeschönt, "ob es dieser Anstrengungen und Kosten" bedürfe, wo doch im Grunde ein Crashkurs über "kostenlose Google-Zusatzfunktionen" zu einem ähnlichen Zugewinn medialer Aufmerksamkeit führe. Zu einem solchen Kurs könne man sich im Rahmen der Wirtschaftsforum-Treffen "gern mal für ein, zwei Stunden zusammensetzen." Es fehle womöglich nur an Grundlagenwissen zum Onlinemarketing, weniger an einer Gesamtstrategie. Auch klang an, anstelle einer weiteren Website doch endlich die bestehenden Domains "Sinsheim.de" und "Erlebnisregion" übersichtlich und nutzerfreundlich zu gestalten und mit Service-Features auszustatten. Die Fragen der RNZ nach prognostizierten Kosten für das Projekt pro Teilnehmer und Zeitperiode wurden nur vage beantwortet; die Rede war von "50 bis 100 Euro monatlich". Kenner der Branche halten einen Betrag zwischen 100.000 und 150.000 Euro, umgelegt auf die aktuelle Teilnehmerzahl und in einem Fünf-Jahres-Zeitraum, für realistisch.

Analoge Faktoren als Ursachen einer ausblutenden Innenstadt wurden genannt: Kaum Kooperationen und wenige gemeinsame Vermarktungsideen unter den Händlern selbst; mangelnde Bereitschaft zur Veränderung; Schmuddelecken in der Stadt; wenig einladende Präsentationen; ordnungsrechtliche Auflagen; hohe Mieten einer- und Vermietungen an Friseure, Spielhallen und Imbissbuden andererseits. Alte Probleme.

Wichtiger Diskurs: Es war zu beobachten, dass das Projekt als solches bei Dienstleistern, Handwerkern und Freiberuflern größere Zustimmung findet als beim Handel. Dass die Probleme erneut benannt wurden, hielten alle Teilnehmer des Abends für positiv und dringend wichtig. Ob und in welcher Form weiter an einem gemeinsamen Konzept gearbeitet wird, ist allerdings offen.

Im Rathaus arbeite man mittels Quartierentwicklung - etwa der Kleinkunstbühne mit Gastronomie und Ladenzeile im Dreikönig-Areal - der Verödung der Innenstadt entgegen, sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Zwei Straßenkehrer und fünf Stadtordnungskräfte seien eingestellt worden. Stadtmarketing-Chefin Johanna Barth kündigte eine Zusammenarbeit mit dem Handel und Analysen von dessen Situation an.