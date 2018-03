Von Alexander Becker

Sinsheim-Dühren. Ein historischer Mennonitenhof in der Winterstraße 18 bildete die Kulisse für den ersten Herbstmarkt des noch jungen Kunstvereins. Erst im vergangenen Jahr gegründet hat er bereits mit einem viel beachteten Ostermarkt von sich reden gemacht - obwohl sich die Zahl der Mitglieder bislang noch recht übersichtlich darstellt. "Wir sich zu acht", verriet die Vorsitzende Christiane Budzisch der RNZ und begründete die Entstehung des Kunstvereins mit dessen breiter Aufstellung. "Wir sind offen für alle Arten des Kunsthandwerks, also beispielsweise nicht nur für Malerei", konkretisierte ihre Stellvertreterin Rose Fuhr, wodurch sich gleichzeitig das breite Warensortiment des Herbstmarktes erklärte.

Angefangen bei Audione Stier aus Rauenberg, die an einem kunterbunten Verkaufsstand Filzwaren aller Art anbot. Dazu gehörten neben Filzpantoffeln in verschiedenen Größen und Farben auch Hüte, Schals und Kleider aus dem kuschelig weichen Material, mit dem die gebürtige Litauerin nach eigenem Bekunden seit 16 Jahren arbeitet. In den letzten zehn Jahren verkauft sie ihre Erzeugnisse und tat dies gleichfalls während des Herbstmarktes.

So auch Nadine und Sven Albrecht aus Schönbrunn-Haag am Nachbarstand, die mit zwei gänzlich unterschiedlichen Warengruppen aus dem Odenwald angereist waren. Während er hölzerne Silhouettenfiguren mit LED-Beleuchtung anbot, offerierte sie Beanies - eine Art Pudelmütze -, Taschentücher-Boxen, Schlüsselanhänger, Lesezeichen, gestickte Bilder sowie Hals- und Dreieckstücher aus hochwertigen Stoffen. "Das Rohmaterial kaufe ich ausschließlich im Fachhandel, damit die Qualität stimmt", betonte sie gegenüber der RNZ und nahm damit den Anspruch aller übrigen Anbieter vorweg.

Denn auch beispielsweise Josefin Gilcher aus Meckesheim unterstrich die Wertigkeit ihrer Kunstwerke. Die Zahntechnikerin im Ruhestand zeigte Tonköpfe mit Metallapplikationen, die zwar in erster Linie für den Garten gedacht sind, sich aber auch in Innenräumen gut machen. "Ich war schon beim Ostermarkt dabei. Schon damals hat es hier hier sehr gut gefallen", lobte sie die Aufbauarbeit des Kunstvereins, der auch Apollonia Bedeßem aus Steinsfurt ein Forum bot, um Essige, Liköre, Sirup, Senf und Kräutersalz aus eigener Produktion anzubieten.

Karin Robinson (Wiesloch) offerierte dagegen gehäkelte und gestrickte Puppenkleidchen, während am Stand von Else Anthony (Eppelheim) Tongeschirr in allen erdenklichen Farben und Forum zu finden war. Mit selbstgemachtem Schmuck komplettierte Gastgeberin Christiane Budzisch das umfangreiche Angebot und bewirtete mit ihren Clubkameradinnen die zahlreichen Besucher des Herbstmarkes, dessen Premiere rückblickend durchaus als gelungen betrachtet werden kann.

Bis Jahresende plant der Kunstverein weitere Aktivitäten. Am Freitag, 3. November, können Kinder Namens- und Freundschaftsbänder fertigen, eine Woche später werden stimmungsvolle Leuchten gebaut, und am Donnerstag, den 30. November, Weihnachtskränze gestaltet, ehe sich der Kunstverein am ersten Advents-Wochenende erstmals am Weihnachtsmarkt in der Kernstadt beteiligt. Der Freitag, 8. Dezember, steht derweil im Zeichen der Seifenproduktion, ehe tags darauf ein gemütlicher Weihnachtseinkauf im Kunstverein dessen Aktivitäten in 2017 beendet. Weitere Informationen erteilt Christiane Budzisch, Telefon 0170 / 1608994.