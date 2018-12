Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Seilbahn zum Steinsberg - regelmäßiger Treppenwitz bei den städtischen Haushaltsverabschiedungen - bekommt weitaus realere Konkurrenz: Tatsächlich wird im Rathaus über eine Untertunnelung des vorderen Wiesentals, etwa auf Höhe der Sportstätten, laut nachgedacht. Dieses neue "Phantom" geisterte jetzt durch die Haushaltsbesprechung. Es ging um Groß- und Zukunftsprojekte - hier ein Überblick.

"Wahnwitzig" nannte CDU-Stadtrat Peter Hesch, dass sich das Zukunftsprojekt "Osttangente", das von der Bundesstraße B39 bei Rohrbach übers Freibadviertel in die Neulandstraße führt, im Haushalt - und eigentlich in den Überlegungen generell - wiederfinde. Für Hesch "ist und bleibt" die Tangente "eine Zerschneidung des Wiesentals"; außerdem werde eine Sehne, die einen Kreis teilt, als Tangente verkauft.

Hesch favorisiert eine weiträumige Umgehung. Grünen-Sprecher Alex Riederer hält Verkehrs-Großprojekte ohnehin für "sinnlos", man tue "den Bürgern damit nichts Gutes". Resignation daraufhin bei Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Dann hätten wir die vielen Grundstücke nicht kaufen müssen." Bliebe eine Untertunnelung: Tatsächlich würden "derzeit Machbarkeitsstudien erstellt", sagte Infrastrukturamts-Leiter Bernd Kippenhan. 100.000 Euro stehen für Planungen zur Osttangente im Jahr 2019 bereit.

Die Nordanbindung - weiteres Zukunftsthema - wird 2019 mit rund 30.000 Euro Planungskosten angesetzt; ein Bau des Anschlusses an die B292 könne aber frühestens 2023 erledigt werden, wie Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer sagt. Bei Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel und SPD-Sprecher Michael Czink kam die Frage auf, ob eine Umwidmung der Bundesstraße - und damit eine Verlagerung des Innenstadt-Verkehrs in Richtung Neulandstraße - wegen der langen Planungszeit jetzt schon beantragt werden könne.

"Vor dem endgültigen A6-Ausbau ist nichts zu machen", sagt Werner Schleifer. "Man nimmt das nicht ernst genug", ärgert sich Oberbürgermeister Albrecht; Baudezernent Tobias Schutz glaubt, dass sich bei den Bundesbehörden "aktuell niemand mit dem Thema befassen" wolle.

Tut sich was an der Badewelt? Dieser Eindruck entstand bei mehreren Ratsmitgliedern, angesichts von eingeplanten rund 4,2 Millionen Euro an Grundstücksverkäufen. "Ist das im Gewerbegebiet Süd?", fragte FW-Sprecher Harald Gmelin nach. Oberbürgermeister Albrecht bestätigte. Falls die Erweiterung konkret wird, wolle man "gerüstet sein".

Es handle sich allerdings um die Gesamtzahl der angedachten Grundstückskäufe, sagte Kämmerer Ulrich Landwehr auf RNZ-Nachfrage. Ein Teil davon sei 2018 "nicht realisiert worden und findet sich deshalb im neuen Haushalt", sagte Landwehr.

Ein neues Feuerwehrgerätehaus für die Kernstadt ist einer der dicksten Brocken im Etat; die Gesamtkosten liegen bei 6,5 Millionen Euro; Zuschüsse würden geprüft, sagt Oberbürgermeister Albrecht. Seiner Ansicht nach rechtfertige die "atypische Lage" in Sinsheim mit Großbetrieben, Freizeiteinrichtungen, zwölf Stadtteilen und Autobahn-Einflüssen eine Bezuschussung. Zwei Standorte würden geprüft. Für einen Architektenwettbewerb sind 100.000 Euro angesetzt.

Millionenausgaben an den Schulen und Kindergärten prägen den Haushalt 2019 und auch die kommenden Jahre. "Etwas verwundert" zeigte sich CDU-Fraktionschef Friedhelm Zoller über 2,9 Millionen Euro, die als Sanierungskosten für die Reihener Wingertsberg-schule eingestellt sind: "Ist das alles leistbar mit unserem Personal?", fragte er; ferner habe es keinen Projektbeschluss gegeben. Tatsächlich gab es diesen nicht, bestätigte Baudezernent Tobias Schutz und verwies darauf, dass Erhalt und Förderung des Schulstandorts im Gremium unumstritten seien; das Projekt laufe bereits, stand mehrfach in Haushalten, habe jedoch an Umfang gewonnen.

Digitales Rathaus: 110.000 Euro für "Mieten und Pachten" - gelistet im Teilhaushalt der EDV - fielen CDU-Sprecher Friedhelm Zoller ins Auge. Es handelt sich um Lizenzgebühren. Es wurde angeregt zu prüfen, ob Mieten nicht günstiger wäre. Sach- und Dienstleistungen rund um die Software kosten die Stadt rund 560.000 Euro. Hinzu kommen ein neues Zeiterfassungsprogramm für 60.000 Euro und ein Serversystem zur Datenspeicherung für rund 150.000 Euro. Auf Nachfrage von SPD-Sprecher Michael Czink, ob man fürs "digitale Rathaus gerüstet" sei - etwa mittels funktionierender Bürger-Formulare - kam ein klares Ja.