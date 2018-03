Sinsheim. (tk) Dass ausgerechnet das erst vor knapp zwei Jahren auf dem Stadtfriedhof eingeweihte Gräberfeld für so genannte Schmetterlingskinder - also Kinder, die tot zur Welt kamen oder kurz nach der Geburt gestorben sind - in "nur mäßigem Pflegezustand" sei, diese Behauptung wurde CDU-Stadtrat Jens Schellenberger zugetragen. Im Hauptausschuss fragte er jetzt nach.

Es stehe ihm auch ein Fotosatz zur Verfügung, der das Grabfeld in diesem Zustand zeige: "Stimmt so nicht", stellte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht hinter das Friedhofsamt: "Das Feld wird regelmäßig gepflegt."