Sinsheim. (abc/tk) Das ultimative Kerwe-Wochenende der Elsenzstadt geht am heutigen Kirchweihmontag in die letzte Runde. In sieben der insgesamt zwölf Sinsheimer Stadtteile wird seit Freitag gefeiert.

Den Anfang gemacht hatte am Freitagabend - neben der Kerwe-Bar der Freiwilligen Feuerwehr Ehrstädt am Gerätehaus - einmal mehr Eschelbach mit seiner Kerweparty in der Mehrzweckhalle. Bei empfindlicher Herbstkälte heizten dort die Bands "All In" und "Gonzo‘s Jam" dem Publikum mächtig ein. Offiziell eröffnet wurde die Kerwe allerdings erst am Samstagabend auf dem Rathausplatz mit dem Verlesen der Kerwerede durch die Kerweborscht. Ortsvorsteher Wolfgang Maier musste ihnen außerdem den Rathausschlüssel aushändigen, was er allerdings gern tat: "Jetzt kann ich sorgenlos mitfeiern, weil ja die Kerweborscht für die Amtsgeschäfte verantwortlich sind", scherzte der Dorfchef, ehe "Payback-Paula" - die Kerweschlumpel - an der Rathausfassade hochgezogen wurde.

Beim ökumenischen Gottesdienst in Eschelbachs Mehrzweckhalle wurde Philipp Ostertag vorgestellt, der neue Kaplan der katholischen Seelsorgeeinheit Sinsheim-Angelbachtal. Am Nachmittag sollte mit dem nur alle zwei Jahre stattfindenden Umzug der Höhepunkt der Eschelbacher Kerwe folgen.

...in Dühren wird feines Reh gekocht...

Jener war in Steinsfurt am Samstag erreicht: Zum 25. Mal wurde die Kerweschlumpel "Bawed" vermählt - diesmal mit Florian I. aus den Reihen der örtlichen Feuerwehr. Wie seit sechs Jahren, vollzog Kerwepfarrer Holger Frank die Zeremonie und gab dabei unter anderem ein Geheimnis preis: Er selbst war vor einem Vierteljahrhundert der erste Bräutigam von "Bawed" gewesen, nachdem Hansi Helleis die bunt bemalte Schaufensterpuppe geschaffen hatte. Später sei die Schlumpel, so der Kerwepfarrer, von Moni Bayer verschönert worden. Am Samstag drehte die Gestalt mit ihrem aktuellen Bräutigam eine Runde auf dem Kinderkarussell, das die Schaustellerfamilie Reimund inmitten eines kleinen Vergnügungsparks in der Ortsmittelpunkt aufgebaut hatte.

Einen solchen hatte die Kerwe in Dühren nicht. Die Feiern wurden mit dem Schlachtfest des Feuerwehr-Fördervereins in der Mehrzweckhalle eingeläutet. An gleicher Stelle ging es am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst und anschließendem Mittagessen weiter. Die Zutaten für "Ohrs Kerwebratwurst", Pommes und das "Dührener Wildgulasch" mit "Friedrichs Frischeinudeln" als Beilage und "Sitzlers Feldsalat" stammten aus Kraichgauer Ställen und Wäldern, Gärten und Feldern.

In Dühren geht der Kerwe ein kleines Ritual voraus: Jäger Peter Keil schießt drei Rehe, die in Ohrs Metzgerei abhängen. Am Kerwe-Vorabend finden sich Ortsvorsteher Alexander Speer, Ortschaftsrat Volker Stoll und einige Helfer zum großen Gulaschschneiden in der ehemaligen Gaststätte "Zum Adler" ein, bei dem auch der Koch-Wein verkostet wird. Weithin beliebt und geheimnisumwittert: Das Dührener Wildgewürz, dessen intensiv duftende Zutaten ebenfalls auf der Gemarkung wachsen, aber "nicht verraten" werden. Was ist drin? Sandelholz? Weihrauch? Manche glauben eher "an Minze".

...und in Eschelbach gibt’s noch einen Umzug.

Diese Art der Zusammenarbeit, scheint sich bewährt zu heben. Auch in Adersbach gab es ein gemeinsames Mittagessen, nachdem die Kerwe beim Gottesdienst in der Mehrzweckhalle begonnen hatte. Auch der VfB Adersbach bot ein saftiges Wildgulasch mit Spätzle an, Schnitzel mit Pommes, später Kaffee und Kuchen. Auch in der Mehrzweckhalle in Reihen wurde aufgetischt, außerdem sang der Kinderchor "Berglerchen".

Auch Hoffenheim und Waldangelloch haben Kerwe gefeiert, allerdings liegen die Feste dort nun schon etwas zurück. Eschelbach war es, das als Einziger Stadtteil einen Kerwe-Umzug auf die Beine gestellt hatte. Über ein Dutzend Gruppen und Vereine zogen teilweise mit Festwagen durch den Ortskern und taten es damit den angrenzenden Gemeinden Balzfeld und Dielheim gleich. Selbst kräftige Regenschauer hatten sie nicht davon abhalten können.

Daher gilt als sicher, dass heute um 17.30 Uhr auch die "Totenwache" vor dem Eschelbacher Wachthaus mit anschließendem Trauermarsch zum Schützenhaus und die Schlumpelverbrennung wie geplant das ultimative Kerwe-Wochenende der Elsenzstadt beenden werden.