21 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona gab es bislang am Sinsheimer Krankenhaus. Die Patienten kamen nicht alle aus Sinsheim, das Einzugsgebiet der Klinik ist groß. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (tk) Zwischenstände zur Corona-Krise gab es beim jüngsten Treffen des Krisenstabs am 22. April. Auf das Geschehen an der GRN-Klinik blickte Geschäftsführer Thorsten Großstück.

> Vor "Alarmismus" gewarnt hatten führende Mediziner laut Berichten mehrerer Medien vom vergangenen Mittwoch. Dazu passte auch Großstücks Lagebericht. Zwar gebe es in Sinsheim "eine konstant hohe Auslastung", was allerdings auch am Standort liege; am Schwetzinger Krankenhaus mache sich die räumliche Nähe zur Uniklinik an den Zahlen noch einmal anders bemerkbar. Dennoch könne man im hiesigen Gebiet auf "ein gutes Netzwerk zurückgreifen, auf das man in anderen Regionen neidisch" sei, sagte Großstück. Hierdurch könne man früh reagieren, etwa mit der Verlegung von Patienten an andere Orte. An "die Grenzen gekommen" sei die Klinik in den Tagen um Ostern, als von den damals vorhandenen "vier Intensivbetten drei belegt gewesen" seien. Bei den Patienten habe es sich um zwei Covid-19-Erkrankte und eine anderweitig schwerkranke Person gehandelt, sagte Großstück.

> Die Definition "beatmet" in den Corona-Updates der GRN bedeute indessen nicht zwangsläufig Patienten, die mit Luftröhrenschnitt, an lebenserhaltende medizinische Geräte angeschlossen, im Koma liegen. Dies räumte Großstück auf Nachfrage der RNZ ein. Man habe sich zu Beginn der Krise intern auf den "Sammelbegriff abgestimmt", der auch nicht-invasiv beatmete Personen beinhalte; zwei der vier zurzeit beatmeten Patienten im Krankenhaus würden nicht-invasiv versorgt.

> 21 Todesfälle in Verbindung mit dem Sars-CoV-2-Virus habe es am Sinsheimer Krankenhaus seit Krisenbeginn gegeben, zuletzt in dieser Woche – eine Person aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, Jahrgang 1942. Wie aus den Meldungen der Klinik seit April 2020 hervorgeht, war der weit überwiegende Teil der Verstorbenen zwischen 70 und 100 Jahre alt und litt unter Vorerkrankungen. Bei der Zahl muss auch der Einzugskreis der Klinik bedacht werden, ein Gebiet zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch.

> "Kein klarer Trend"zu jüngeren Patienten, die die Intensivstation füllen, sei derzeit in Sinsheim erkennbar, sagt Großstück. Nach zahlreichen Impfungen, aber auch vielen Todesfällen, in Altenheimen, deute sich "eine leichte Verschiebung" auf die Altersgruppe um die 65 Jahre an. Einige der Patienten lägen allerdings "sehr lange" auf der Intensivstation.

> Corona-Tests für den Friseurbesuch, glaubt Großstück, gingen auch zulasten der Gesamtressourcen, etwa beim Testcenter am Krankenhaus. Dort seien zurzeit "zwei Drittel der verfügbaren Test-Termine ausgebucht". Zur Erleichterung beim Check-in seien Überlegungen im Gange, sich mit der Luca-App oder staatlichen Corona-App zu behelfen. "Wir müssen jeden, der die Klinik betritt, erfassen", fügte Großstück an.