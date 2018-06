Sinsheim. (fro) Es tut sich was im Sanierungsgebiet Wiesental / Innenstadt Ost: Überall wird gebaut. Doch der Bauwagen, der seit kurzem an der Elsenzhalle steht, ist nicht für die Arbeiter, die momentan an der Stadthalle oder einem Wohnprojekt werkeln, gedacht. Der mobile Anhänger, vom Forstamt Sinsheim zur Verfügung gestellt und mit Solarzellen sowie einer Gasflasche und Wassertank ausgestattet, soll künftig als Anlauf- und Kontaktstelle für Jugendliche dienen. "Die Gegend hatte immer eine Bedeutung für junge Menschen, sei es wegen des Freibads, des Jugendzentrums und des Skateparks oder der alla hopp!-Anlage", sagt Laura Olbert, Sozialarbeiterin des Projekts "Jugendarbeit Mobil - Soziales auf der Straße" (JuMo). Sie hat das Vorhaben geplant und wird es betreuen. Träger ist die Diakonische Jugendhilfe Heilbronn, finanziert wird das Angebot im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt" des Bundes.

Markus Bosler, Kinder- und Jugendreferent der Stadt, ist wichtig, die Jugendlichen "mitzunehmen", schließlich betreffe auch sie die Neu- und Umgestaltung der Innenstadt. Nun soll passenderweise der Bauwagen den Heranwachsenden die Möglichkeit geben, sich einzubringen sowie Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. "Aufsuchende Jugendarbeit war schon immer ein Thema in Sinsheim. Mit der Sanierung des Areals haben wir jetzt die Chance ergriffen, die jungen Menschen einzubeziehen", erklärt er.

Laura Olbert hatte das Gebiet im Vorfeld einer Sozialraumanalyse unterzogen, indem sie Fragebögen verteilte und sich unter Jugendlichen umhörte. "Dabei merkten wir, dass Treffpunkte durch die Bewegung, die das Viertel erfährt, verloren gehen oder sich verlagern." Man dürfe ihnen nicht den öffentlichen Raum kaputtmachen. Die zentrale Frage für fast alle Jugendliche sei "wo man abhängen kann", worauf der Bauwagen jetzt eine Antwort biete. Während der Öffnungszeiten, die noch bekannt gegeben werden, wird die Sozialarbeiterin dort für alle Anliegen ein offenes Ohr haben. Neben Ideen für die Gestaltung des Viertels soll dort Hilfe geleistet werden, wo "Not am Jugendlichen" ist.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht lobte Laura Olbert für ihr Engagement: "Sie bringt ,Drive‘ in die Geschichte und dreht das Rad weiter. Hier wird eine ganz tolle Sache entwickelt."

Eine "niederschwellige Anlaufstelle" und "Projektschmiede" nennt Olbert das JuMo-Projekt, das ein flexibles Angebot für Gruppen oder Einzelne bieten wird. "Die Jugendlichen bestimmen das Programm", fasst sie eine Idee zusammen, die das Sanierungsgebiet um den wertvollen sozialen Aspekt der Jugendarbeit und die Mitwirkung junger Menschen bereichern wird.

Info: Laura Olbert ist unter Telefon 0176 / 16910176 oder jumo@sinsheim.de für Jugendliche erreichbar.