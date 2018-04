Sinsheim-Steinsfurt. (tk) Von außen: Frisch gestrichen. Aber von innen: Generalsaniert, hell und zweckmäßig, modern und wertig. Nach anderthalb Jahren Bauzeit wurde gestern die Verwaltungsstelle im größten Sinsheimer Stadtteil eingeweiht. Ortsvorsteher Rüdiger Pyck sagt: "Alles wunderbar", was da entstanden ist, sei "für die nächsten zwei Generationen gebaut".

Vom etwas angegrauten 70er-Jahre Flair, das den Bau bis zuletzt durchzogen hat, ist augenscheinlich nichts mehr übrig. Architekt Stefan Riedelberger, so schildern Pyck und sein Vize Erwin Frank, habe jedoch feinsinnig lieb gewonnene Elemente übernommen, wie Teile der Böden und die hölzerne Wendeltreppe zum Galeriegang ins Ortsarchiv. Dort hängt die alte Feuerwehrglocke in ihrem Gestühl, Inschrift ist die Jahreszahl "1861". Viele Jahre habe man das Stück in der früheren Verwaltungsstelle aufbewahrt.

Der Bürgersaal, laut Pyck täglich von Vereinen und Gruppen genutzt, hat sein Gesicht völlig verändert. Geblieben ist nur die offene Studio-Bauweise. Weiß und Hellgrau dominieren, wo früher Erdtöne, Holz und grüngrauer Samt vorherrschten. Schallschutzplatten wurden verbaut, "die Akustik hat dazugewonnen", sagt Pyck. Statt Neonröhrenlicht setzt man auf moderne LED-Elemente, angesteuert über Bewegungsmelder. Ortsvorsteher- und Angestelltenzimmer, Sitzungssaal, Nebenräume und Toiletten sind ähnlich designt; letztere sind neuerdings behindertengerecht. Das gesamte Gebäude ist barrierefrei, der neue Aufzug öffnet auf Knopfdruck automatisch. Treppengeländer sind aus beschichtetem Stahl in Anthrazit, die Handläufe aus massivem Naturrundholz, ähnlich wie im Rathaus von Sinsheim verbaut. Die Verwaltungsstelle ist täglich geöffnet.

Der Baubeginn war der Startschuss einer Dorfsanierung, auf die der Ort "über zehn Jahre lang gewartet" hat, sagt Rüdiger Pyck. Insgesamt steckten rund 1,5 Millionen Euro in der Generalsanierung des Gebäudes, zu etwa einem Drittel vom Land bezuschusst. In dem Förderprogramm für die Sanierung und Modernisierung des alten Steinsfurter Ortskerns wurden ursprünglich 1,1 Millionen Euro. Für weitere private und kommunale Vorhaben wurde das Förderprogramm zwischenzeitlich um weitere 600.000 Euro aufgestockt. Die Anzahl der Sanierungsvorhaben in Steinsfurt bezifferte der Ortsvorsteher gestern auf zwischen 15 und 20. Es seien noch Sanierungsmittel verfügbar.

Die Verwaltungsstelle war beim Neujahrsempfang des Dorfs erstmals öffentlich zu besichtigen.