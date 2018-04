Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Stadt - ein Fahnenmeer. Englische und deutsche Wimpel in den Schaufenstern. Fremde Menschen in Feierlaune, ein Stimmengewirr. Die große weite Welt ist hier zu Gast ... .

Am heutigen Dienstag vielleicht, wenn am Vormittag die städtische Feiermeile eröffnet, mit der das heitere Landstädtchen die Fans zweier großer Fußballnationen willkommen heißen will: TSG 1899 Hoffenheim gegen FC Liverpool - die bis dato größte Begegnung auf heimischem Rasen. Am Montag war davon fast nichts zu merken.

Die Bahnhofstraße am Nachmittag sah aus wie an jedem anderen Spätsommertag. Die Fenster der Läden ebenso. Am Eingang der Allee stand ein Wagen, der heute Crêpes zubereiten wird. Ein Bierwagen von "Heidelberger" ist vorgefahren. Ein Wurststand kam hinzu. Einiges fehlte noch - ganz offensichtlich.

Die Fahne, die Fahne. Die Liverpool-Fahne - noch hatte "Amazon" sie nicht geschickt. Am Nachmittag hatte Peter Erdelyvari in seinem "Quints" zwar schon die ersten sieben Engländer mit Käsespätzle bewirtet und "nette Bekanntschaft" mit den "Reds"-Fans gemacht, sich gegenseitig sogar "ein schönes Spiel gewünscht." Die Fahne, die Erdelyvari gemeinsam mit dem TSG-Banner vor sein Restaurant hängen will, wurde flehentlich vermisst. Erdelyvari hängte sich ans Telefon: "Ich hab’ dort angerufen. Die Leute vom Service haben mir versprochen, dass sie rechtzeitig kommt."

Ein Fernsehteam von der RTL-Regionalsparte hat am Montag im "Quints" gedreht. Die Sendung läuft heute zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr im Kabelfernsehen. Darin zu sehen: Erdelyvari und wie er die Sache im Griff hat. Der Kühlwagen ist gefüllt, die Karte angepasst. 200 Stühle plus kommen am Dienstag vors Lokal, außerdem ein Grillstand. Besteht da nicht das Risiko, dass es deutlich mehr Bier und Würste als Gäste werden? Erdelyvari sieht’s anders: "Nein, das ist gut, dass das Rathaus den Fußball in die Innenstadt holt." Außerdem verteile sich der Andrang dann besser, mit dem man bei einer solchen hochklassigen Begegnung einfach rechnen müsse.

Auch Helmut Wurzer - der Wirt in der "Linde" - ist ausstaffiert: "Keiner soll sagen: In dem Dorf gibt’s nix Gescheites zu essen." 150 Rinderrouladen hat Wurzer vorbereitet, Grillwürste und seine selbst gemachten Seelachs-Fish’n’Chips. Als früherer Macher eines Irish Pub weiß Wurzer, "dass die Engländer dazu gerne saure Soße haben" - also gekauft. Ein Fahnen-Problem hat Wurzer nicht: Er will zum Fest "die Baden-Fahne" hissen und den Rest so angehen "wie immer, wenn Fußball ist."

Eine Unbekannte ist immer noch, wie viele der etwa 2000 englischen Kartenbesitzer des Spiels tatsächlich auch den Weg in die Innenstadt finden. So weiß Werner Schleifer, Leiter des Sinsheimer Ordnungsamts, "dass auch 150 Hotelzimmer in Heidelberg gebucht wurden." Fans, die im Hotel Sinsheim in Stadionnähe übernachten, verbrächten ihre Zeit möglicherweise in der Neulandstraße und später im Stadion. Andere reisten vielleicht von Stuttgart "just in time zum Spiel" an - "oder früher, wer weiß", sagte Schleifer.