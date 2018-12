Sinsheim. (tk) Der Haushalt 2019 mit rund 124 Millionen Euro Gesamtvolumen zeigt es: In Sinsheim bewegt sich so einiges - nicht nur die Mauer am Gymnasium. Die Splitter aus der Haushaltssitzung.

Die Mensa-Stützmauer bewegt sich am Wilhelmi-Gymnasium, muss für 65.000 Euro saniert werden. "Kann man von einem Baufehler reden?", fragte Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel; die Wand sei erst vor wenigen Jahren erstellt worden. Baudezernent Tobias Schutz sagte in genervtem Ton, dass "wohl wie immer ein langer Rechtsstreit" ins Haus stehe. Oberbürgermeister Jörg Albrecht nahm’s mit Humor: "Wir brauchen bald ein eigenes Landgericht."

Event-Hochzeiten sollen künftig im Stadtmuseum zelebriert werden: Der Rats- wird dann zum Trausaal, weshalb eine Audioanlage für 8000 Euro, spezielle Stühle für 16.000 Euro sowie Bilder für 1000 Euro angeschafft werden sollen. Hierzu Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin: "Meine Hochzeit war für sich schon ein Event."

Tablets für die Kleinen sollen baldmöglichst an Grundschulen angeschafft werden. Carmen Eckert-Leutz, Leiterin des städtischen Schulamts, sprach von "Klassen-Sets von etwa fünf Stück". Die Praxis zeige, dass nicht jedes Kind ein Tablet benötige. 55.000 Euro sind für die Beschaffung eingeplant.

20 Fahnenmasten für die Ortseingänge - dieser Posten fiel Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Hertel auf, sie kosten 6000 Euro. Bodenhülsen seien schon gesteckt, schilderte Amtsleiterin Sandra Brucker; man benötige Metallmasten, die alten hölzernen Teile seien "nicht mehr verkehrssicher", jene müsse man jetzt "zusammensägen".

Gigantisch nannte Aktiven-Sprecher Alexander Hertel einen der letzten Punkte des "Blätter-Marathons" im Haushaltsentwurf - die Kosten für neue Orientierungstafeln auf den städtischen Wanderwegen. Sie liegt bei satten 234.000 Euro in den Ortsteilen; 37.000 Euro werden für Schilder in der Kernstadt fällig.

Was eine HSG-Gruppe ist, wollte Freie-Wähler-Sprecher Gmelin wissen; 5000 Euro an Gebühren stehen für diese Gruppe im Haushalt. Schnell kam die Antwort: Es handelt sich um eine Hausaufgaben-Sprach-Lern-Gruppe.

Sicherheit und Ordnung ist ein Bereich, der regelmäßig mit kuriosen Zahlen im Haushalt aufwartet, so auch 2019: So sind rund 15.000 Euro für die Obdachlosenunterbringung eingeplant, 30.000 Euro für die Rattenbekämpfung, 40.000 Euro zur Überwachung der "Alla Hopp"-Anlage. Der Zuschuss an den Tierschutzverein - ebenfalls im Ordnungswesen verortet - beträgt 18.000 Euro.

Motorik- und Sinneswände in Gruppenräumen und Fluren des evangelischen Kindergartens Eschelbach kosten die Stadt, die auch kirchlichen Kindergärten Geld zuschießt, jetzt 2000 Euro. Aufgefallen war die Zahl erneut Harald Gmelin; der Chef der Freien Wähler kommentierte folgendermaßen: "Es staunt der Laie, und der Fachmann wundert sich."