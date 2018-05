Vor einigen Tagen wurde am neuen Freibadeingang die Fußgängerbrücke über den Ilvesbach installiert. Belastbar ist sie bereits, freigegeben aber noch nicht. Foto: Ingenieurbüro Willaredt

Von Christian Beck

Sinsheim. Nicht nur das Freibad selbst hat sich in den letzten Jahren ob der Sanierung verwandelt - auch das Umfeld sieht mittlerweile völlig anders aus. Vor einigen Tagen wurde der neue Fußgängersteg am Freibadeingang eingehoben. Und auch sonst liegen die Bauarbeiten am Ilvesbach im Zeitplan, berichtet Bauingenieurin Nicole Hetzel vom Ingenieurbüro Willaredt. Im Herbst soll alles fertig sein.

Deutlich mehr Wasser soll bei Starkregen oder einem Hochwasserereignis durch den Ilvesbach abfließen können - so lautet die Maßgabe beim Ausbau. "Und das funktioniert bereits jetzt", erklärt Nicole Hetzel erfreut. Zumindest bis zur Eisenbahnbrücke in Richtung Neulandstraße. Von dort bis zum Freibad wurde der Bachlauf deutlich aufgeweitet und renaturiert. Das Wasser kann sich so schadlos ausbreiten und deutlich schneller abfließen.

Und dazu trägt auch die neu eingehobene Brücke bei: Sie liegt auf einer Rampe und somit nicht mehr auf dem Niveau der Fahrbahn, sondern auf Niveau des Freibads. Im Vergleich zur bisherigen Betonplatte im Bereich des alten Freibadeingangs liegt die neue Brücke 1,3 Meter höher. Dadurch könne bei Hochwasser der Ilvesbach ungehindert darunter durch rauschen, erklärt Nicole Hetzel. Sieben Meter lang, zwei Meter breit und rund fünf Tonnen schwer ist die Querung. Belastbar ist sie schon, freigegeben allerdings noch nicht, berichtet die Bauingenieurin. Zudem besteht sie nun aus Stahl, dies sei deutlich langlebiger als eine Holzkonstruktion und verursache kaum Unterhaltskosten.

Der eigentliche Ausbau des Hochwasserschutzes auf dem 860 Meter langen Abschnitt ist laut Nicole Hetzel abgeschlossen. Restarbeiten seien noch zu erledigen, beispielsweise die Bepflanzung oder das Anlegen von Nistplätzen für Eidechsen. Darüber hinaus müssen entlang des Ilvesbachs noch Kabel und Kanäle verlegt werden. Danach soll dann die Straße an die Reihe kommen: Sie wird von rund fünf auf sechs Meter verbreitert.

Durch einen Grünstreifen getrennt, entsteht dort außerdem ein parallel verlaufenenden zwei Meter breiter Weg für Fußgänger und Radfahrer. Im Herbst soll alles fertig sein. "Und wir sind gut im Zeitplan", erklärt Nicole Hetzel. 4,5 Millionen Euro kostet dieser Ausbauabschnitt. Rund drei Millionen davon übernimmt das Land, den Rest der Zweckverband Hochwasserschutz mit dem Einzugsbereich Elsenz und Schwarzbach.

Ab heute kehrt vorübergehend Ruhe auf der Baustelle ein: Während sich in der Vergangenheit immer wieder Fußgänger und Radfahrer durch die Baustelle mogelten, ist dies bis zum 15. Mai kein Problem. "Wir haben für die Zeit des Fohlenmarkts einen Weg vom Freibad zum Festplatz anlegen lassen", erklärt Hetzel.