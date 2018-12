Sinsheim-Hilsbach. (pol/mün) Zwischen Sinsheim-Hilsbach und Adelshofen sind am Mittwochnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Das meldet die Polizei.

Gegen 15.30 Uhr fuhr eine 70-jährige Fahrerin eines VW Polos auf der Landestraße L550 von Hilsbach in Richtung Adelshofen. In einer Rechtskurve kam sie nach links von ihrer Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem VW Bus eines 62-Jährigen, der in Richtung Hilsbach unterwegs war.

Die beiden Autofahrer wurden mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Beide erlitten schwere Verletzungen, Lebensgefahr konnte bei beiden nicht ausgeschlossen werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache übernahm das Verkehrskommissariat Heidelberg. Während der Unfallaufnahme, Bergung der Autos und Reinigung der Unfallstelle war und ist die Landestraße in besagten Teilbereich gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Sperrung dauert bis etwa 18.30 Uhr.

Update: 5. Dezember 2018, 17.34 Uhr