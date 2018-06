Sinsheim. (pol/mare) Zu einem Auffahrunfall, bei dem eine Beteiligte leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, kam es am frühen Dienstagmorgen in der Kraichgaustraße im Sinsheimer Stadtteil Hilsbach. Das berichtet die Polizei.

Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer musste verkehrsbedingt anhalten, was die nachfolgende Mazda-Fahrerin vermutlich infolge Unachtsamkeit zu spät registrierte und aufgefahren war.

Durch das Auslösen ihres Airbags zog sie sich leichte Verletzungen zu, wurde erstversorgt und danach im Krankenhaus weiterbehandelt. Den nicht mehr fahrbereiten Mazda transportierte ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle ab. Am Lkw war kein Schaden entstanden.

Update: 5. Juni 2018, 11.16 Uhr