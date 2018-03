So lagen die Eternitplatten auf dem Lichthölzelweg bei Hilsbach. Foto: privat

Sinsheim-Hilsbach. (zg) Sämtliche Abfallvorschriften ignoriert haben Unbekannte, als sie ausgediente Eternitplatten einfach auf einem Waldweg westlich von Hilsbach entsorgten. Der Förster fand den Schutt am Montag auf dem Lichthölzelweg, etwa 50 Meter von der Kreisstraße 4282 zwischen Hilsbach und Waldangelloch und verständigte die Polizei.

Nach den bisher geführten Recherchen luden noch nicht ermittelte Personen die rund 20 Eternitplatten der Größe 2,50 auf 0,70 Meter in der Zeit zwischen dem vergangenen Samstag und Montagvormittag ab. Darunter befanden sich auch einige alte Kunststoffwellplatten sowie eine Folie mit Aufschrift.

Die Polizei geht davon aus, dass zum Transport ein Fahrzeug mit Kippladefläche oder einem kippbaren Anhänger verwendet wurde und die Entsorgung nur wenig Zeit in Anspruch genommen haben dürfte. Die Platten lagen mittig auf dem Waldweg an einer Waldschranke. Die Verwaltungsstelle Sinsheim-Hilsbach wurde zwecks Entsorgung in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die Hinweise zu den "Entsorgern" oder zu dem verwendeten Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 07261 /6900 beim Sinsheimer Revier zu melden.