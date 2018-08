An der Musikschul-Muschel in der Allee ist der Boden mit Kaugummis regelrecht verkrustet. Fotos: Tim Kegel

Sinsheim. "Sauberhaftes Sinsheim" im Herzen der Innenstadt: Zigtausende Kaugummiflecken und wilde Aufkleber sollen dort demnächst verschwinden. Das Rathaus stehe hierzu mit einer Firma in Gemmingen in Kontakt, die ab dem 27. August mit der Entfernung beginnen wird. Ein erster Testlauf habe schon stattgefunden.

Die Vorgehensweise sieht mühsam aus - und auch ein bisschen ulkig: In Zweierteams sind die Arbeiter unterwegs, einer von ihnen trägt eine Apparatur ähnlich eines Flammenwerfers, mit Gasflaschen auf dem Rücken. Der zweite Mann besprüht den Kaugummifleck mit einer Lösung; der andere hält ein Rohr mit heißem Gebläse darüber, an dessen Ende eine kleine Stahlbürste sitzt. Der Fleck wird aufgeweicht, erhitzt, angekratzt und abgesaugt. Kaugummi für Kaugummi. Wie viele sind es? 10.000, 50.000 ?

Die Apparatur erinnert optisch ein wenig an Requisiten aus dem Kinofilm "Ghostbusters". Eine Woche lang soll die Firma mit dem Namen "Jay Cool" damit im "inneren Zirkel" der Kernstadt - das heißt Bahnhofstraße, Allee und diverse Seitenstraßen - aufräumen. Ein zweiter Trupp kümmert sich um Tausende Aufkleber an Verkehrsschildern und Masten, wie Johanna Barth vom Stadtmarketing erläutert. Falls die Stadt gute Erfahrungen mit dieser Art Reinigung macht, würden weitere Bereiche der Kernstadt folgen. "Einige Schilder werden komplett getauscht", kündigt Oberbürgermeister Jörg Albrecht an. Sie seien inzwischen alt, lädiert, verbeult, zu stark verschmutzt, verblasst und schlecht lesbar.

Die klebrigen Seiten von Sinsheim: Ein Großteil der Verkehrsschilder muss von Stickern befreit werden.

Immer wieder waren "Schmuddelecken in der Innenstadt" von Seiten des Handels kritisiert worden. Im Gemeinderat moniert wurde die drastische Zunahme von Aufklebern aus dem Fan-Umfeld der TSG Hoffenheim. Zu Tausenden sind die blau-weiß-schwarzen Sticker im Stadtgebiet zu sehen. Teile der 1899-Fanszene reagierten trotzig, Südkurven-Choreografien nahmen sich explizit des Aufkleber-Themas an. Das Rathaus stehe unterdessen in Kontakt mit dem Fußballklub und den Fanvertretungen. Allerdings räumt OB Albrecht auch ein, dass Fansymbole in einer Kleinstadt anders auffallen würden: "Bei uns fällt das stärker ins Gewicht als auf dem Münchner Marienplatz", sagte er gestern.

Die Kosten für die gesamte Säuberungsaktion würden voraussichtlich rund 50.000 Euro betragen. Es seien im Vorfeld mehrere Methoden getestet worden, wie Johanna Barth schildert. Als Problemstelle hatte sich das alte Porphyrpflaster in Teilen der Bahnhofstraße erwiesen, welches seit Jahren lose ist und immer wieder sporadisch ausgebessert werden muss. Eine großflächige Reinigung mit Wasserdampf und Hochdruck sei dort nicht möglich, weil hierdurch Fugenmaterial beschädigt werden würde.

Kritiker der Aktion sagen, eine Entfernung alter Fan-Aufkleber kurz nach dem Saisonstart schaffe lediglich Platz für neue. Die Beseitigung von Kaugummiflecken sei eine nicht enden wollende Sisyphusaufgabe. Der Boden vor der Musikschul-Muschel in der Allee - einem beliebten Jugendlichen-Treffpunkt - ist regelrecht verkrustet damit. OB Albrecht, der die Innenstadt auch mit Blick aufs Heimattagejahr 2020 herausputzen will, appelliert an die Selbstdisziplin der Bürger: "Achtet man darauf, bekommt man einen Blick dafür."