Von Christian Beck

Sinsheim. Kräne soweit das Auge reicht, dazu Bauarbeiter, die Erde aufschichten und Fundamente vorbereiten. Für die Laien ist noch nicht zu erkennen, was auf dem Deponieabschnitt V der Kreismülldeponie entsteht. Doch bis Frühjahr 2019 soll die Bioabfallvergärungsanlage der AVR fertig sein und etwa 1000 Haushalte mit Gas versorgen.

Rund 60.000 Tonnen Bioabfall soll hier pro Jahr zu Biogas und Kompost weiterverarbeitet werden. Alle Bioabfälle aus dem südlichen Rhein-Neckar-Kreis werden mit den Müllautos direkt abgeliefert. Der weitere Biomüll des Kreises wird über Umschlagplätze in Hirschberg oder Wiesloch mit Sattelzügen angeliefert. Denn diese haben im Vergleich zu Müllautos deutlich mehr Ladekapazität.

Von der Anlieferungshalle wirft ein automatisierter Kran den Müll in einen Zwischenbunker. Von dort gelangt er über Fördertechnik in den Fermenter. Zwei davon entstehen auf dem Gelände: In ihnen vergärt der Bioabfall, dabei entsteht Biogas, das aufbereitet und ins Netz eingespeist wird. Der flüssige Gärrest wird in einer Konditionierungsanlage vorgetrocknet und mit holzigem Material vermischt. In Rottetunneln wird er per Fußbodenheizung und Belüftung zwischen 14 Tage und drei Wochen getrocknet, bis daraus Rohkompost entstanden ist. Dieser wird dann noch mechanisch aufbereitet und von Fremdstoffen wie Plastik oder Metall befreit. Der fertige Kompost kann dann bei der AVR in Säcken erworben werden.

Momentan laufen Arbeiten für sämtliche Gebäude und Anlagen parallel: Arbeiten verbinden Stahl für die Fundamente, an anderer Stelle sind die langen Wände der Rottetunnel bereits zu erkennen. Spatenstich des 45 Millionen Euro teuren Projekts war im Februar, kurz darauf ging es mit dem eigentlichen Bau los. Und mit vorbereitenden Maßnahmen wie der Aufschüttung des Geländes wurde bereits im September begonnen.

Die Genehmigung zum Bau der Anlage von Seiten des Regierungspräsidiums liegt allerdings erst seit vergangener Woche vor. Laut Stephan Grittmann, Marketingleiter der AVR, wurden einzelne Bauabschnitte bereits zuvor genehmigt. Er räumt jedoch ganz offen ein, dass ein kompletter Rückbau nötig geworden wäre, wenn das Bauprojekt nicht genehmigt worden wäre. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der frühzeitigen Bürgerbeteiligung, bei der es keine Einwände gegeben habe, sei man sich aber sicher gewesen, die Genehmigung zu erhalten. Zeitliche Vorgaben seien für den frühen Baubeginn entscheidend gewesen.

Im April oder Mai soll die Anlage laut Projektverantwortlichem Jochen Schütz in Betrieb gehen. "Der Start wird sich aber über zwei Monate hinziehen", erklärt Schütz. Denn die Fermenter können erst nach und nach mit Biomüll bestückt werden, der Nennlastbetrieb werd voraussichtlich im Sommer erreicht. Bis zu 300 Tonnen Bioabfall könne die Anlage pro Tag verarbeiten. Allerdings fällt je nach Jahreszeit unterschiedlich viel Bioabfall an: Vor allem im Frühjahr und Sommer steigt die Menge, da dann beispielsweise Rasen- und Heckenschnitt hinzukommt. Einen Synergieeffekt macht sich die AVR übrigens beim Trocknen des späteren Komposts zunutze: Die Abwärme, die im Sommer nicht gebraucht wird, kommt vom nebenstehenden Biomasseheizkraftwerk.

13 neue Arbeitsplätze entstehen in der künftigen Biovergärungsanlage, die 24 Stunden am Tag in Betrieb sein wird. Stinken soll es aber keine einzige Minute. Unterdruck in der Halle sowie Filteranlagen sollen sicherstellen, dass von der Höhe in Richtung Waibstadt kein Gestank in die Stadt weht.