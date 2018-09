Helmstadt-Flinsbach. (cba) Der "Spielplatz Jahnstraße" muss ohne Finanzspritze auskommen. Weder beim Fanta- noch beim Edeka-Gewinnspiel haben die Flinsbacher ausreichend Klicks erreicht. Dabei wurde eine Gewinnprämie von 1000 Euro allerdings nur knapp verfehlt. Bei der Fanta-Aktion landete der Spielplatz gegenüber der Mehrzweckhalle auf Rang 158 - gerade mal acht Plätze unterhalb der Gewinnmarke.

Initiatorin Anke Vierling zeigt sich enttäuscht. "Das wäre geschenktes Geld gewesen, das der Spielplatz dringend benötigt hätte". Doch es habe an der Bereitschaft gemangelt, mitzuklicken (das "Voting" wurde per Mausklick gehandhabt). Die Edeka-Aktion, bei der sich die Ortschaftsrätin ohnehin nicht allzu viel Chancen versprochen hatte, war am Ende auch eine Niete für den Flinsbacher Spielplatz: Er blieb bei Platz 67 weit abgehängt hinter der Gewinnzone (ausgelobt waren nur neun Sieger).

Sie hätte schon mit einer höheren Beteiligung gerechnet, bedauert Anke Vierling - vor allem weil bei einer ähnlichen Aktion im vorigen Jahr die Restaurierung des Pavillons heraussprang. Selbst habe sie sich mit zwölf E-Mail-Adressen an der Abstimmung beteiligt, auch von anderen fleißigen Mitklickern wisse sie, dass sie gleich mehrere E-Mail-Adressen angelegt haben. "Wenn ich das hochrechne, ist klar, dass die Resonanz bei den Bürgern diesmal sehr schwach war", so Anke Vierling. Im nächsten Jahr wolle sie sich daher nicht für die Spielplatz-Gewinnspiele stark machen: "Ich werde jetzt mal ein Jahr aussetzen".

Nun müssen die Kinder mit den alten Spielgeräten auskommen. "Vor allem das Karussell hätte dringend erneuert werden müssen", meint Anke Vierling. Das benötigte Sonnensegel werde jetzt aber dennoch angeschafft werden. Vom Gewinn im vergangenen Jahr sei noch etwas Geld übrig.