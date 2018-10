Von Brigitte Fritz-Kador

Nun haben sie doch die Kuh vom Eis bekommen - und das gemeinsam: Die Gewerkschaft ver.di und die "stadtinitiative" Heilbronn haben sich auf zwei verkaufsoffene Sonntage und zwei "Night-Shoppings" (bis 22 Uhr) im Jahr 2018 geeinigt und damit ihre Kontroverse letztlich beendet. Das Übereinkommen zeichnete sich ab, weil auch die in diesem Fall herbeigezogene Rechtssprechung inzwischen weitergeschrieben wurde, die vor allem "anlassbezogenen" Voraussetzungen für "verkaufsoffene Sonntage" waren zuletzt nicht eindeutig definiert.

Das traf z.B. auch den traditionellen "Jazz und Einkauf"-Sonntag im Oktober zu. Stadtinitiative und die Mehrheit der Stadträte waren dafür, diese Traditionsveranstaltung beizubehalten. Kirche und Gewerkschaft werden alljährlich, wenn diese Termine vom Gemeinderat festgelegt werden, um Stellungnahmen gebeten, die sich ebenfalls immer gleichen: Die Warnung davor, auch den letzte Ruhe- und Familientag dem Kommerz zu opfern. Ver.di wollte die Rechtmäßigkeit dieser Sonntagsöffnung in einem Hauptsacheverfahren vom Verwaltungsgerichtshof (VGH) klären lassen, ein Exempel statuieren, hat dann aber im Mai die Klage zurückgezogen. "Jazz und Einkauf" kann wie vorgesehen stattfinden.

Einigermaßen überraschend kam jetzt die gemeinsamen Presseerklärung von ver.di und "stadtinitiative", nach der eine Übereinstimmung für künftige verkaufsoffene Sonntage und Late-Night Shopping-Termine gefunden wurde - und dass man darüber hinaus auch in Zukunft an einer Optimierung arbeiten werde. Mit einem Gesundheitsangebot möchte ver.di zudem zur Prävention am Arbeitsplatz beitragen, dafür prüft auch die "stadtinitiative" die Freistellung von Mitarbeitern. Deren zusätzliche Belastung war für Ver.di ein Hauptargument gegen die bisherige Regelung.

Nachdem man also damit rechnen musste, dass die gerichtliche Entscheidung zu den verkaufsoffenen Sonntagen kein Verbot mit sich bringen werde, hieß es, "daran habe man bei ver.di Heilbronn-Franken kein Interesse". Mit einer einheitlichen Lösung soll keines ihrer Mitglieder durch seinen Standort benachteiligt werden. Wenn also für das Jahr 2018 zwei verkaufsoffene Sonntage beantragt werden, geht man bei ver.di davon aus, dass die Veranstaltungen rechtssicher beantragt - und durchgeführt werden können.