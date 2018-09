Das alte Gelände in der Dührener Straße hat zwar eine gute Lage, ist für den dringend erforderlichen Neubau aber zu klein. Schon jetzt reicht der Platz, beispielsweise zum Parken der Autos der Ehrenamtlichen bei Einsätzen, kaum aus. Foto: Friedemann Orths

Von Friedemann Orths

Sinsheim. Mehr Geld aber auch mehr Qualität - so lautet die Quintessenz des beantragten Mittelbedarfs für das Feuerwehrwesen bis 2022 in der großen Kreisstadt. Ein neues Löschfahrzeug für die Dührener Feuerwehr und ein neues Gerätehaus, welches die alte Zentrale in der Dührener Straße ersetzen soll, stehen neben neuen Jacken und Helmen auf der Liste der Ausgaben der Stadt für die kommenden Jahre.

Mittlerweile in die Jahre gekommene Fahrzeuge der Wehren aus Waldangelloch, Ehrstädt, Sinsheim und Hasselbach sollen, ebenso wie der analoge Funk, ersetzt werden. Dies gab die Stadt bei der Sitzung des Hauptausschusses bekannt.

Das neue Gerätehaus soll an einem noch unbekannten Standpunkt innerhalb der Stadt errichtet werden und das alte, nicht mehr zeitgemäße Gebäude ablösen. Hier rechnet Baudezernent Tobias Schutz mit Baukosten von 6,5 Millionen Euro, wobei die endgültige Summe noch nicht feststeht. Den Betrag bezeichnete er als "gedanklichen Platzhalter, der sich eher nach oben entwickeln kann".

Die Kosten gründen auf der Größe des Gerätehauses, das neben 13 Feuerwehrfahrzeugen auch Mannschaftsräume und einen Turm zum Üben und Trocknen der Schläuche beherbergen soll. "Außerdem geben Normen vor, dass für jedes Fahrzeug, das im Gebäude steht, auch genug Platz vor dem Haus sein muss", erklärt Feuerwehrkommandant Michael Hess im Gespräch mit der RNZ. Bei den Planungen wurde eine Gesamtfläche von rund 8000 Quadratmetern für das Areal berechnet, auf dem die Feuerwehr auch Übungen und Schulungen abhalten kann.

Die Suche nach einer geeigneten Lage sei "das Schwierige", sagt Hess. "Das Haus muss für die Ehrenamtlichen gut erreichbar sein, eine gute Anbindung haben sowie die Anwohner nicht stören." Gesucht wird also die Eier legende Wollmilchsau. "Der ideale Standpunkt ist nicht möglich." Michael Hess ist sich jedoch sicher, dass die Stadt einen geeigneten Platz finden wird.

Dass sich die Suche nach einem solchen Bauplatz als "nicht ganz einfach" gestaltet, weiß auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Wir sprechen hier von einer riesigen Fläche, die auch Parkplätze für die Autos der anrückenden Feuerwehrleute beinhalten muss. Zudem muss sie gut anzufahren sein", sagt er im Gespräch mit der RNZ.

Was die Bürger für geeignet hielten, würde sich in Gesprächen mit Fachleuten oftmals als unpassend erweisen. Dennoch habe die Stadt mittlerweile "gute Gespräche" bezüglich eines passenden Grundstücks geführt. Jörg Albrecht ist "sehr guter Hoffnung, das Ding noch im alten Jahr rund zu machen". Im Oktober ist außerdem ein Treffen mit dem Kreisbrandmeister anberaumt, bei dem es um einen möglichen Zuschuss von 615.000 Euro für den Bau gehen wird. "Signale für eine Zusage sind da", sagt Michael Hess zuversichtlich.

Das mittlere Löschfahrzeug (MLF) für die Dührener Feuerwehr wird statt der kalkulierten Summe von 230.000 Euro zwar mit rund 257.000 Euro zu Buche schlagen, bietet durch eine integrierte Kabine jedoch auch mehr Raum und Sicherheit für die Feuerwehrleute. "Auf dem Markt gab es eine Weiterentwicklung, die es zum Zeitpunkt der Kostenkalkulation noch nicht gab", erklärt der Feuerwehrkommandant.

Zudem gäbe es derzeit nur zwei Anbieter, was den Preis ebenso erhöht habe. Die Ausschreibungen gingen für das Fahrgestell an die Firma MAN in Landau, der Aufbau wird von der Thoma Wiss GmbH aus Herbolzheim übernommen.

Die Beladung wird bei der Firma Bastian aus Karlsruhe gekauft. Hess erklärte während der Sitzung, dass er und seine Kollegen ein baugleiches Modell bei einer anderen Gemeinde besichtigt und "keine Bedenken" im Hinblick auf Qualität und Nutzen des Fahrzeugs hätten. Er geht davon aus, dass "nicht in unter einem Jahr" geliefert werden wird. Das MLF wird mit 48.600 Euro vom Land bezuschusst.