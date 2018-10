Sinsheim-Reihen. (cbe) Bauwillige, die ein Grundstück suchen, haben es gerade nicht leicht. "Wir können den aktuellen Bedarf nicht bedienen", erklärte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Dienstag wieder einmal. Ein klein wenig Linderung verschaffen da die sechs bis acht Bauplätze, die in nächster Zeit in Reihen entstehen werden. Denn das Baugebiet "Ob der Ziegelhütte" aus den 1990er-Jahren wird erweitert, am gestrigen Dienstagnachmittag erfolgte der Spatenstich. Im kommenden Jahr soll die Vermarktung der Bauplätze starten.

Das Gebiet liegt südlich der Blumenstraße. Diese wird teilausgebaut, die Bauplätze entstehen zum Teil auf einer Wiese, zum Teil auf dem Parkplatz des Reservistenheims. Circa 485.000 Euro kostet die Erschließung. Laut der Bioplan-Ingenieursgesellschaft, die mit der Planung und Bauleitung betraut ist, könnte sie bei guter Witterung bis Weihnachten fertiggestellt sein. Erst danach können sich Bauplatz-Interessenten bewerben, der Zeitraum wird noch bekannt gegeben.

Wie bei anderen Nachverdichtungen, beispielsweise beim viel diskutierten Baugebiet "Bühl-Wanne" in Eschelbach, stand auch in Reihen der Fokus auf Innenverdichtung, der die Stadtverwaltung gegenüber neuen Baugebieten am Dorfrand traditionell den Vorrang gibt. "Wir werden aber auch in die Fläche gehen müssen, da führt kein Weg daran vorbei", erklärte Albrecht. Sowohl er als auch Ortsvorsteher Willibald Hönig sprachen Überlegungen für ein weiteres Baugebiet an, das in einigen Jahren in Reihen entstehen könnte.

Laut Baudezernent Tobias Schutz steht dieses Projekt aber "ganz am Anfang", aktuell sei eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben worden. Hintergrund sind gestiegene Anforderungen der Fachbehörden, beispielsweise in den Bereichen Boden, Artenschutz und Verkehr. Diese bewirkten auch, dass es mittlerweile von der ersten Überlegung bis zum Baubeginn deutlich länger dauere, Albrecht spricht von bis zu fünf Jahren. Wie viele Bauplätze in Reihen noch entstehen könnten, ist laut Schutz momentan nicht klar. Der Baudezernent erklärte jedoch, dass sich in anderen Stadtteilen, beispielsweise in Hoffenheim, die Zahl 30 als gute Größe erwiesen habe.

Klar ist: Der Bedarf an Bauplätzen ist enorm, vor allem auch in Reihen, das OB und Ortsvorsteher als "attraktiven Standort" lobten. Nicht zuletzt die Schule, der Kindergarten, der Bahn- sowie der Autobahnanschluss dürften dazu beitragen. Vor diesem Hintergrund wenig verwunderlich ist die Tatsache, dass sich laut Hönig bis zum Dienstagvormittag bereits 59 Interessenten für die kleine Baugebietserweiterung "Ob der Ziegelhütte II" bei der Stadtverwaltung gemeldet hatten.