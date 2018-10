Von Christian Beck

Sinsheim. Herausgerissene Schubladen, Chaos in der Wohnung, der Schmuck und die Autoschlüssel gestohlen: Dieses Szenario haben viele Bewohner des Dührener Augrunds schon erlebt, einige sogar mehrfach. Die Wohnlage am Ortsrand und in Autobahnnähe ist beliebt bei Einbrechern, vor allem in der dunklen Jahreszeit - ganz ähnlich wie in Reihen. Doch es gibt Mittel und Wege, es den Einbrechern schwer zu machen. Die Polizei versucht im Rahmen der Prävention, Tipps zu geben. Die RNZ begleitete zwei Ordnungshüter auf dem Weg durch Dühren.

Zwischen Betroffenheit und Erleichterung liegen manchmal nur Sekunden. "Ich dachte schon, es sei was passiert", sagt die ältere Dame lachend. Doch die zwei Polizisten haben nur geklingelt, weil ihr Fenster gekippt war. Wer dann aus dem Haus geht, lädt den Einbrecher geradezu ein, ganz besonders, wenn die Langfinger das Fenster über das Garagendach bequem erreichen können.

Hintergrund > Nachbarn miteinbeziehen: sich kennen, öfter einmal nachfragen, Bescheid geben, wenn man verreist > Wer aus dem Haus geht, sollte unbedingt die Fenster schließen und die Türe abschließen. In Mehrfamilienhäusern sollte die Haustür ebenfalls stets geschlossen sein. > Vor dem Öffnen der Türe nachfragen oder [+] Lesen Sie mehr > Nachbarn miteinbeziehen: sich kennen, öfter einmal nachfragen, Bescheid geben, wenn man verreist > Wer aus dem Haus geht, sollte unbedingt die Fenster schließen und die Türe abschließen. In Mehrfamilienhäusern sollte die Haustür ebenfalls stets geschlossen sein. > Vor dem Öffnen der Türe nachfragen oder nachschauen > Grundstücke nicht komplett zuwachsen lassen: Einbrecher werden so kaum gesehen > Wachsam sein - besonders in der dunklen Jahreszeit. Momentan kann auch eine Zeitschaltuhr helfen, die das Licht ab und zu anschaltet > Sich von der Polizei beraten lassen: Infos gibt es im Internet unter www.k-einbruch.de oder unter Telefon 0621 / 174-1234

"Da ist schon wieder eins offen", registriert Julian Maslanka flink. Doch das, was der Polizist in Ausbildung und Hauptkommissarin Birgitt Venohr sofort bemerken, entgeht auch den Kriminellen nicht. "Oft kundschaften sie ihre Ziele vorher aus", berichtet die Polizistin. Und sie würden dabei oft bemerkt. Doch das Problem: Häufig wird die Polizei nicht verständigt. Wird ein Einbruch aufgenommen, heißt es oft: "Vor zwei Tagen waren da komische Typen in der Straße unterwegs", berichtet Venohr. Doch mache Leute hätten offenbar Hemmungen, dies der Polizei zu melden. Ein riesengroßer Fehler: "Immer Anrufen", betont die Hauptkommissarin. Wenn nicht gerade etwas Schlimmes passiert sei, komme immer ein Polizist vorbei.

Öfter mal vorbeischauen und nachfragen ist auch ein Tipp, den die Polizisten immer wieder ansprechen. Denn Einbrecher sind dreist und tarnen sich mitunter gut: Eine Gruppe hat in Dühren ein ganzes Haus in Ruhe ausgeräumt. Verdacht schöpfte niemand, weil sie im Blaumann und mit Möbelwagen vorgefahren kamen. "Da hätte man als Nachbar einfach mal fragen können, wer denn auszieht", rät Venohr und fügt hinzu: "Seien sie neugierig!"

Hintergrund für die Präventionsarbeit der Polizei sind die Einbruchstatistiken: Wurden im Jahr 2012 in ganz Sinsheim nur 24 Einbrüche gemeldet, waren es im Jahr 2015 schon 79. Mittlerweile zeigt die Tendenz wieder nach unten: 2016 waren es 68, in diesem Jahr werden es voraussichtlich weniger sein, berichtet Polizeipressesprecher Marcus Winter. Gleichzeitig sei die Aufklärungsquote gestiegen: Für Sinsheim lag sie im vergangenen Jahr bei 29,4 Prozent. Zum Teil könne auch gestohlener Schmuck den Besitzern zurückgeben werden, berichtet Birgitt Venohr und erinnert sich an einen Einbruch in Waibstadt.

Dort wird ebenfalls vermehrt eingebrochen: Neben den Dörfern an der Autobahn wie Dühren und Reihen ist Waibstadt über die B 292 schnell zu erreichen, erklärt Winter. Dementsprechend selten wird in eher abgelegeneren Gemeinden eingebrochen: In Helmstadt-Bargen sei laut Winter in den letzten zwei Jahren nur ein Bruch gemeldet worden, in den Bergdörfern Sinsheims treiben sich laut Venohr die Diebe ebenfalls selten herum.

"Wir wollen sensibilisieren, keine Angst machen", betont Birgitt Venohr. Aber Wachsamkeit sei wichtig. Denn Einbrecher seien schlau und nutzten oft die passenden Zeitpunkte, beispielsweise an Heiligabend, wenn die meisten Menschen in der Kirche sind. "Für Einbrecher herrscht an Weihnachten Hochkonjunktur", warnt die Polizistin.