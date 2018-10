20 Jahre gibt es die Postagentur von Hildegard Wambsganß (Mitte) in Eschelbach. Neben weiteren Gratulanten war am Freitag auch Ortsvorsteher Wolfgang Maier (links) gekommen, um die Jubilarin zu beglückwünschen. Foto: Alexander Becker

Sinsheim-Eschelbach. (abc) Seit zwei Jahrzehnten verfügt "Unser Dorfladen" in der Hirschhornstraße über eine Postagentur. Deshalb erhielt Inhaberin Hildegard Wambsganß eine Jubiläums-Urkunde von Hubert Knecht, regionaler Politikbeauftragter der Deutschen Post AG.

"Es ist ein seltenes Jubiläum", betonte er gleich zu Beginn, da gemäß seiner Erfahrung die meisten Facheinzelhändler nicht so lange durchhielten. Wambsganß hingegen ist schon fast doppelt so lange vor Ort. Im März 1979 eröffnete sie mit ihrem mittlerweile verstorbenen Ehemann Gerhard an gleicher Stelle eine Bäckerei und Konditorei, in der neben den eigenen Erzeugnissen auch allerlei Dinge des täglichen Lebens verkauft wurden. Am 26. Oktober 1998 kam eine Postagentur hinzu, kurz nach der Privatisierung der ehemals staatlichen Post und der Schließung eigener Filialen.

"Damals habe ich in der Zeitung gelesen, dass für Hoffenheim eine Filiale gesucht wird, und mich gleich für Eschelbach beworben", beschrieb Wambsganß den damaligen Weg zur Postagentur. "Dieses Konstrukt hat geholfen, unser Filialnetz und die Geschäfte der Partner aufrechtzuerhalten", findet Knecht. Ihm zufolge gibt es aktuell rund 13.000 Postagenturen und 11.000 Paketshops bundesweit, wobei vor Ort stets "eine gute und kooperative Zusammenarbeit" gepflegt worden sei.

Hilfreich dabei war und ist Vertriebsmanagerin Inge Walter, die seit elf Jahren als Bindeglied zwischen der Deutschen Post AG und Wambsganß agiert. "Alle sind hoch zufrieden, und ich hoffe, dass diese Kooperation noch mal 20 Jahre hier in Eschelbach gewährleistet wird", schloss Knecht und überreichte neben einer Dankesurkunde auch fünf Bögen extra gedruckter Jubiläums-Briefmarken.

Ortsvorsteher Wolfgang Maier hatte eine Topfpflanze als Jubiläumspräsent mitgebracht. "Hoffentlich stehen hier keine Veränderungen an", bat das Dorfoberhaupt vor dem Hintergrund der jüngst angekündigten Schließung der Sparkassen-Filiale darum, dass "Unser Dorfladen" dem Stadtteil erhalten bleiben möge. Die Chancen dafür stehen gut, und Hildegard Wambsganß hat neben der langjährigen Mitarbeiterin Andrea Kraus die beiden Töchter Judith Schilling und Katrin Zorn zur Seite. "Wir machen weiter", bekräftigte die Chefin vor dem Hintergrund des nächsten Jubiläums - schließlich feiert "Unser Dorfladen" im kommenden März 40-jähriges Bestehen.