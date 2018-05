Sinsheim-Eschelbach. (pol/mare) Ein 30-jähriger Arbeiter ist am frühen Freitagnachmittag bei einem Sturz in die Tiefe tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei von Samstag ist der Mann in der Nacht verstorben.

Der Mann war damit beschäftigt, auf dem Eternitdach eines Wohnhauses in der Bocksbergstraße Reinigungsarbeiten durchzuführen.

Dabei brach er kurz vor 13 Uhr aus bislang unbekannten Gründen durch das Dach hindurch und stürzte etwa fünf Meter in die Tiefe auf eine Betonplatte.

Nach seiner notärztlichen Behandlung wurde der Arbeiter mit schweren Kopfverletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Ludwigshafener Klinik geflogen.

Das Gewerbeaufsichtsamt wurde in Kenntnis gesetzt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Update: 27. Mai 2018, 14.15 Uhr