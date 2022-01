Von T. Kegel und C. Beck

Sinsheim. Das Einfrieren der Alarmstufe durch die Landesregierung, unabhängig von der Corona-Situation auf den Intensivstationen, war nicht rechtens. Vor diesem Hintergrund hat der Mannheimer Verwaltungsgerichtshof die 2G-Regelung im Einzelhandel kassiert, bei der nur Genesene und Geimpfte dort einkaufen können. Die Geschäftswelt hat verhalten erleichtert reagiert.

Thorsten Seeker, Vorsitzender des Wirtschaftsforums, hält die Ansteckungsgefahr im Einzelhandel für überschaubar. Für Händler und Gastronomen sei es "eine enorm schwere Zeit". Er fragt sich, ob die Omikron-Variante früher oder später jeden treffen wird. Vor diesem Hintergrund hält er es nicht für sinnvoll, Schutzmaßnahmen wieder zu verschärfen, wie es am Mittwoch befürchtet wurde. Dass sich die Regelungen teilweise alle paar Tage ändern, kritisiert Seeker als "heilloses Durcheinander". Er selbst wisse mitunter nur, was gerade erlaubt sei, weil er seine Smartphone-App "Darf ich das" befragt.

"Eine Kundin freute sich immens", sagt Buchhändler Klaus Gaude, als er zu ihr sagte: "Doch, Sie dürfen rein." Die Frau habe ausgiebig gelesen und eingekauft und sei "mit einer guten Tüte" aus der Buchhandlung Doll spaziert. Nach einem negativen Schnelltest fragen habe Gaude die Kundin allerdings auch müssen, insofern bleibe der Kontrollaufwand derselbe, beschränke sich allerdings "sowieso auf einen Halbsatz". Einen Tenor aus dem Einzelhandel konnte Gaude, der auch Handelssprecher ist, noch nicht nennen: "Zu frisch – aber ich denke, man ist froh." Gaudes Optimismus in Grenzen hält eine Rundmail des Börsenvereins Deutscher Buchhandel vom Vorabend, der zufolge man immer auch "mit einer Angleichung" der Verordnung ans VGH-Urteil rechnen müsse. Man habe mit den Monaten "Erfreuliches und Unerfreuliches mit dem VGH erlebt".

Der Mann, dessen Leute die Verordnungen umsetzen müssen – Ordnungsamtsleiter Florian Zangl – klingt eher zuversichtlich: Zwar rechne man zum Ende der Woche mit einer neuen Corona-Landesverordnung; allerdings deutete die Nachrichtenlage – etwa zu geplanten Öffnungen bei Großveranstaltungen – für Zangl "nicht auf Verschärfungen hin".

Hörbares Aufatmen bei Foto Burkhardt: "Ich hab’ sofort das Schild weggemacht", sagt Klaus Burkhardts Angestellte. Seit der Zeit mit 2G-Zugang seien die Umsätze "radikal gesunken". Doch "ehrlich gesagt, kommt die Rücknahme zu spät", glaubt die Frau, da eine Abwanderung zum Online-Handel schon stattgefunden und sich gefestigt habe. 2G fand sie "diskriminierend"; in Einkaufsmärkten ohne Regularien einkaufen zu können, um dann beim kleinen Fachhändler auf derlei Hürden zu stoßen, hält sie für "Schikane" und nicht "rational erklärbar".

Dazu passt, was eine Frau, die die Corona-Impfstoffe ablehnt und Einzelhändler lange nicht besuchen konnte, von einer Einkaufstour in Sinsheim berichtet. Die Angestellte, die nur ihren Vornamen Tina in der Zeitung lesen möchte, beschreibt das Besorgen grundlegendster Dinge im Vorfeld einer Kur als entwürdigende Tortur. Es ging um Unterwäsche, Nachthemden und Socken. Doch während ihr beim Einkauf zur Auswahl ein geimpfter Bekannter half, musste sie Umtausch und Rückgabe allein erledigen. Dies führte zu Szenen, die sie so schnell nicht vergessen wird. Weil ihr das Personal einer großen und einer kleineren Bekleidungsfiliale den Zutritt verweigerte, habe sie am Ende "wildfremde Menschen" um Hilfe bitten müssen und diesen sogar "Trinkgeld angeboten", sagt Tina. "Ich hab’ mich gefühlt, als würde ich betteln." Zwei Frauen hätten schließlich gern geholfen. Als Tina vor den Läden wartete, sei sie "von einer Verkäuferin wiedererkannt" worden, die die Bezahlung der Ware durch die Helferin zunächst verweigert habe. "Ging’s nach ihr, hätte ich verwahrlosen können." Zur Zeitung ging Tina, um sich "bei den zwei Frauen zu bedanken", die ihr geholfen haben – "und bei der Buchhandlung, die mir vor der Tür was verkauft hat".

Hat man 2G an den Geschäftszahlen gespürt? Am Gesamtpaket ja, sagt Andreas Beck von Büro 2000. Auch er sagt sofort "Erleichterung", wenn man ihn fragt, was das VGH-Urteil in ihm auslöst. Denn den Satz "Dann kann ich nicht kommen" hat er in den zurückliegenden Wochen "oft gehört"; auch "Übergaben vor dem Geschäft" habe es viele gegeben. Das eine drücke den Umsatz, das andere koste am Ende deutlich mehr Zeit und bedeute Personalaufwand. Doch: "Unsere Kunden", sagt Beck, will er nicht anhand einer Impfung unterscheiden müssen, traut "den Menschen Eigenverantwortung zu". Angesichts des Rückgangs schwerer Covid-Fälle in den Intensivstationen sei die Entscheidung dringend notwendig gewesen für den Fachhandel.

"Sie brauchen noch immer einen, der kontrolliert", heißt es im Marktplatzcenter von Unternehmer Manfred Hütter. Kontrollen minderten die Kauflust. Am Karlsplatz ist das große Thema allerdings nicht 2G oder 3G, sondern der Wegfall von 20 Parkplätzen. Die Maßnahme auf Initiative des Gemeinderats ist laut Hütter "die größte Gefahr für den Standort". Der Unternehmer schätzt, dass das Gros der Zugangsregeln "in den kommenden vier Wochen ganz fallen wird".