Sinsheim. (pol) In eine Autowaschanlage in der Straße "In der Au" brachen zwei Täter am Freitagmorgen kurz nach 2 Uhr ein. Dabei wurde ein Außengitter mit Gewalt aus der Verankerung gerissen und das Fenster anschließend aufgehebelt. Im Büro wurden Schränke durchwühlt, anschließend mehrere Türen aufgebrochen und die Räume durchsucht. Nach den bisherigen Erkenntnissen erbeutete das Duo eine geringe Summe Münzgeld. Die Täter wurden dabei von einer Überwachungskamera erfasst.

Beide Männer waren von normaler, schlanker Gestalt und Größe, trugen Kapuzen oder Strick-/Wollmützen und hatten mit Schals das Gesicht verdeckt. Beide führten größere Rucksäcke mit sich. Im Laufe des Vormittags wurden der Polizei drei weitere Firmeneinbrüche gemeldet, die aufgrund der räumlichen Nähe auf das Konto der beiden Einbrecher gehen dürften. Betroffen waren ein direkt daneben liegender Auto-Shop sowie zwei Firmen im Schwimmbadweg. Die Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07261 / 6900 bei der Polizei in Sinsheim zu melden.