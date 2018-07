So soll das Wohn- und Geschäftshaus, das momentan in der Hauptstraße 110 entsteht, einmal aussehen. Fotos: Kullmer

Sinsheim. (cbe) In Sinsheim wird nicht nur an allen Ecken gebaut, sondern auch mitten in der Stadt: Dieser Tage wurde im neuen Wohn- und Geschäftshaus in der Hauptstraße 110 Richtfest gefeiert. Nach dem Abbruch eines alten Wohn- und Geschäftshauses entsteht dort ein modernes Gebäude, das Architekt Günter Kullmer als "eine Art Gesundheitshaus" bezeichnet - in unmittelbarer Nachbarschaft zu Apotheke, Reformhaus und Ärzten.

Neben einer Penthouse-Wohnung entstehen darin in unmittelbarer Nähe zum Karlsplatz vier Gewerbeeinheiten. In einer wird "Hörgeräte Langer" einen weiteren Standort eröffnen. Im 3. Obergeschoss wird der HNO-Arzt Prof. Wagenblast seine Praxis deutlich erweitern.

Nicht zuletzt deshalb erhält der Neubau einen Aufzug, in dem Liegendkranke transportiert werden können. Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der bei dem gut besuchten Richtfest ebenfalls anwesend war, freut sich über eine Aufwertung der Hauptstraße. Und auch Kullmer spricht von einer Aufwertung des Standorts.

Ein altes Gebäude und eine Scheune, die laut Kullmer in sehr schlechtem Zustand waren, mussten für das Bauprojekt im Herbst des vergangenen Jahres weichen. Im Zuge der Abrissarbeiten wurde aber ein kleiner Schatz entdeckt: Der Scheune wurde ein kleines Barockportal entnommen, auf dem die Jahreszahl 1775 eingemeißelt ist.

Diese soll in Zukunft den Eingang des fertigen Gebäudes zieren. Bis Jahresende soll laut Kullmer alles fertig sein. Bis dahin könne dann auch bekannt gegeben werden, wer die weiteren zwei Gewerbeeinheiten anmieten wird.

Neben dem Richtfest, das von einer Vernissage des Künstlers Klaus Maschanka und musikalisch vom Holger-Weitz-Trio begleitet wurde, wurde auch das 25. Jubiläum der Kullmer Haus- und Wohnungsbau GmbH sowie des Architektur- und Sachverständigenbüros Günter Kullmer gefeiert. "Das Fest war eine Art Dankeschön für all jene Partnerunternehmen und Dienstleister, mit denen wir seit langer Zeit sehr gut zusammen arbeiten", betonte Kullmer.