Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. In Dühren wird’s immer verrückter: Erst kündigen Opernball-Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner und die "Botox-Boys" einen Auftritt beim Dorffest an, schon ereignet sich die nächste pikante Geschichte ausgerechnet auf dem Friedhof: Dort wachsen auf einem Grab prächtige Paprika …

Kann doch nicht sein, oder doch? Was die ältere Frau der RNZ lachend erzählt, klingt zunächst unglaublich. Aber wer sollte so etwas erfinden: Paprika, keine Zierfrüchte, sondern echte, reckten unweit vom Urnenfeld ihre Fruchtkörper in die Sonne: "Die kannst du füllen", sagt die Frau, "so groß sind die".

Und tatsächlich. Man könnte sie in der Tat füllen. Eine stattliche grünlich-gelbe Frucht taucht auf zwischen den Bodendeckern und der Schale, dann noch eine. Und noch eine. Drei kleine, versteckte Stöcklein sind’s, umso respektabler tragend. Jemand muss sie gehegt und gepflegt haben. Die Meinungen im Ort gehen auseinander, reichen von "so was macht man nicht" bis hin zu "wir sind doch alle Geschöpfe Gottes" und zum Bild vom Garten des Herrn, wo alles seinen Platz hat.

Manch einer fragt sich einfach nur, wie es dazu kam: "Wir haben’s jedenfalls nicht angeordnet", sagt ein verdutzter Mitarbeiter des Grünflächenamts. Er hält es für möglich und auch für wahrscheinlich, "dass irgend ein Vogel" überm Grab "etwas fallen gelassen" haben könnte.

Der Paprika-Fall wird aber noch pikanter: Ernst Ziegler steht auf dem Grabstein. Ernst Ziegler - da war doch was? Richtig: In Dühren gibt es einen Ernst-Ziegler-Weg, und wer sich im Ort umhört, der braucht nicht lange, bis man ihm folgende Geschichte erzählt: Ein wohlhabender Mann war dieser Ernst Ziegler, mit Dühren verbunden und ohne Nachkommen. Als Ernst Ziegler im Jahr 1987 verstarb, vermachte er sein Geld der Ortschaft, verbunden mit dem Wunsch, man möge sich um sein Grab kümmern. Und so geschah es schließlich.

Und wer sich noch weiter umhört in Dühren, der kommt auch schnell auf Rudi Sitzler; Ortschaftsrat, Gärtnermeister, allseits beliebter Markthändler - und außerdem: Züchter von Paprika. Rudi Sitzler ist bekannt als ein Mann mit Humor, er kümmert sich im Ort um zahlreiche Fragen öffentlicher Bepflanzung, auch auf dem Friedhof. Weiß er vielleicht mehr?

"Das hab’ ich nicht gemacht", sagt er in einer eigentümlichen Mischung aus Nachdruck und Spitzbübigkeit. Auch Sitzler vertritt die "Vogel-These", so etwas passiere "öfter als man denkt", allerdings lässt aufhorchen, dass Sitzler weiß, dass die Paprika auf Ernst Zieglers Grab "saumäßig scharf" wären.

Also doch? Der Paprika-Fall, er bleibt ein Mysterium. Einigen wir uns also darauf, dass "irgend ein Vogel" überm Grab etwas fallen gelassen hat …