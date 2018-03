Sinsheim-Dühren. (at) In der rekordverdächtigen Geschwindigkeit von 30 Minuten hat der mit nur sieben Teilnehmern besetzte Ortschaftsrat in seiner Februar-Sitzung Tagesordnungspunkt nach Tagesordnungspunkt abgearbeitet. Unter anderem ging es dabei um den Holzdiebstahl und statische Probleme an der Leichenhalle.

Doch zunächst konnten viele Tagesordnungspunkte schnell abgehakt werden: Die aktuelle Viertelstunde für Einwohner konnte mangels Zuhörern übersprungen werden. Anschließend informierte Ortschafts- und Gemeinderat Rudi Sitzler kurz und knapp über die vom Hauptausschuss beschlossene Erhöhung der Eintrittspreise für das Freibad. Die geplante Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse entfiel aus Mangel an gefassten Beschlüssen.

Bei Tagesordnungspunkt 4 kam dann Bewegung in die Runde, ging es doch um die Verteilung der Vereinsfördermittel in Höhe von 2900 Euro. Nach einem Ideenaustausch über diverse Möglichkeiten, den Betrag zum Nutzen der Vereine einzusetzen, entschied man, die Gelder erst einmal zurückzustellen. Es sei nicht auszuschließen, dass man für die Feierlichkeiten zum 1250. Dorfjubiläum im kommenden Jahr darauf werde zurückgreifen müssen. Lediglich 250 Euro sollen für die Vorbereitungen zum Seniorennachmittag an die Verantwortlichen ausbezahlt werden.

Im Rahmen der Bekanntgaben und Anfragen informierte Ortsvorsteher Alexander Speer über einen massiven Wasserrohrbruch in der Höhenstraße und statische Probleme an der Leichenhalle. Der hinter der Halle gelegene sehr steile Hang "arbeite" und schiebe sich gegen das Gebäude, das inzwischen Risse hat. Ein Anwohner in derselben Straße, dem Spargelland, habe ebenfalls über Probleme mit der Instabilität der Böschung berichtet. Zur Absicherung der Leichenhalle sei eine Stützmauer vonnöten. Und das werde teuer. Wie teuer ist derzeit noch unbekannt. Noch wurde nichts untersucht.

In einem dreisten Fall von Holzdiebstahl ermittelt die Polizei. Ein Bürger habe die von ihm bereits bezahlten neun Festmeter bei einem Waldspaziergang im Januar noch gesehen, wie Verwaltungsangestellte Ute Kirsch berichtete. Als er es bei passenden Witterungsverhältnissen dann habe abtransportieren wollen, sei es verschwunden gewesen. Zum Bedauern der Ratsmitglieder wird der Bestohlene höchstwahrscheinlich keinerlei Entschädigungen erhalten.

Glücklicherweise konnte Speer auch Positives vermelden. Der Ballfangzaun am kleinen Trainingsplatz auf dem Sportgelände werde von der Stadt repariert. Besonders aber freuten den Ratsvorsitzenden die Erfolge der Viet Vo Dao-Schulen von Peter Reutlinger, deren Dührener Abteilung dem Turn- und Sportverein angegliedert ist. Bei einer Meisterschaft dieser vietnamesischen Kampfsportart im Dezember haben auch Kinder aus Dühren Pokale geholt.

Schlussendlich berichtete Ratsmitglied Sitzler von einem Auffahrunfall vor seiner Gärtnerei, bei dem ein Blumenkübel völlig demoliert worden sei. Ortschaftsrätin Eva-Maria Baumgartner meldete, dass nach ihren Informationen aus Boule-spielenden Kreisen die für das Kugel-Spiel vorgesehene Fläche am Seewegspielplatz nicht mehr geeignet sei, nachdem man sie mit einem neuen Sandbelag präpariert habe.