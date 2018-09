Richard „Mörtel“ Lugner (li. oben) trat am Sonntag auf, Promi-Gäste wie Nicole Mieth (re. o.) und die „Botox-Boys“ (re. unten) begeisterten die Massen am Samstagabend. Der Zimmerplatz war gut gefüllt (li. u.), auch die Manschettenbauern (M.) waren da. Fotos: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Ein Dorffest, das es so in 39 Jahren noch nicht gegeben hat? Auf jeden Fall. Die angekündigte "Mega-Party"? Ging am Sonntag noch weiter. Das befürchtete Verkehrs-Chaos? Ausgeblieben. Und die angekündigten Stars? Selbst Richard "Mörtel" Lugner kam - und nahm für den Auftritt Strapazen auf sich: Wegen Gewittern über dem Wiener Flughafen habe seine Maschine nicht abheben können. Nun gab es den Auftritt des Opernball-Baulöwen als Festschmankerl am gestrigen Sonntag.

> Wo war Lugner? Tatsächlich waren Österreichische Medien voller Meldungen über Unwetter am Samstagmorgen. Hunderte Passagiere konnten nicht abheben; vier Flüge nach Spanien, Frankreich und Hannover wurden abgesagt, auch Privatmaschinen konnten nicht starten. Verwirrung herrschte zunächst unter den Vereinsaktiven: Kommt Lugner oder kommt er nicht? Kritiker der Dorffest-Frischzellenkur fühlten sich in ihrer Ansicht bestätigt, dass ein 85-jähriger Society-Millionär an Samstagabenden Besseres zu tun hat, als zur Signierstunde aufs platte Land zu jetten.

> Mitnichten: Die Organisatoren standen mit Lugner in ständigem Kontakt, er wolle "unbedingt in Dühren auftreten". Im Backstage-Bereich lagen stapelweise Lugner-Autogrammkarten bereit. Und auch die Choreografie des "Mörtel"-Auftritts war schon durchgeplant: Flankiert von Dorfschönheiten sollte Lugner auf Karl Mayers Erntewagen einrollen, gezogen von einem Traktor und eskortiert von den Manschettenbauern in ihrem Opernball-mäßigen Look. So hatten es Organisator Peter Batzdorf und Ortsvorsteher Alexander Speer geplant. Trotzdem machten Gerüchte die Runde auf dem Zimmerplatz: Manche schworen felsenfest, Lugner in Dühren gesichtet zu haben, "im Hotel Ratsstube", wie es hieß, wo vor dem Fest-Rummel ein kleiner Empfang angedacht war.

> Nun denn: Es war wohl eine Verwechslung, schließlich trugen einige Dührener ebenfalls Frack und Zylinder, wie es Brauch ist bei den Dührener Manschettenbauern. Im Aufzug des Biedermeier lief die Schar dann, das Fest eröffnend, zu Marschmusik ein. Der Gesangverein "Frohsinn" sang frohe Lieder.

Dorffest Dühren 2018 - Die Fotogalerie































> Die "Mega-Party" nahm mit "Special Guests", darunter ein virtuos-rockiges Geige-Gitarre-Duo aus dem Unterland und ein Comedy-Zauberer, den Anfang. Das Trash-Aufgebot belief sich - mangels Lugner - nun auf die "Botox-Boys".

Das Kölner Duo eröffnete als DJs am Mixer den Reigen: "Es ist unser erstes Dorffest", sagt Arnold Wess, einer der beiden. Und irgendwann: "Seid Ihr noch da?" Wildes Tanzen war noch nie eine Stärke des Dührener Dorffests, genüsslich Feiern aber schon. Mit vielen gemeinsamen Handy-Selfies und Autogrammen holten sich die Zwillinge den Sympathiebonus.

Dies schon beim Soundcheck am Mittag: Dührener Kinder tanzten mit Schauspiel-Sternchen Nicole Mieth, Ortsvorsteher Speer war mit Arnold und Oskar Wess "eine Weinschorle trinken". Star des Abends war Nicole Mieth: Als "Mädel aus der Region" angekündigt, performte die Heilbronnerin im grünen, hautengen Paillettenkleidchen mehrere Eurobeat-Titel aus den 90er-Jahren. Mieth spielte in mehreren Fernsehserien mit, war im Playboy und im "Dschungelcamp" von RTL. "Dorffeste sind das Beste", sagt sie, sie komme selbst aus einem Dorf, Dühren sei "ein super Publikum". Den Abschluss machte "Malle"-Urgestein Chris Wolff, eher dem Ü-40-Publikum ein Begriff. Bis zum späten Abend war der kleine Zimmerplatz Showbühne.

> Organisiert war alles lupenrein: Denn es standen die A 6-Baustelle im Raum, Sperrungen in Waldangelloch, Michelfeld und in der Sinsheimer Hauptstraße. Hinzu kamen Fan-Verkehr zum beliebten Spiel Hoffenheim gegen Freiburg, womöglich auch zum Dührener Promi-Auftritt. Halteverbotsschilder mit Hinweiszetteln entlang der Ortsdurchfahrt Dührens, einer Bundesstraße, waren deshalb schon am Morgen aufgestellt. Dies erwies sich im Nachhinein als unnötig, sagte auch Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer, der ordentlich mitfeierte. Er schätzt die Besucherzahl beim Höhepunkt des Dorffests auf rund 1000 Personen, nicht wesentlich mehr als bei gewöhnlichen Dorffesten. Am Abend waren die Hinweisschilder rückgebaut; das zusätzliche Personal von Polizei und Vollzugsdienst hatte Feierabend.

> Vereine und Gäste zogen am Sonntagmorgen ein zufriedenes Fazit: Der Satz, "so bekannt war Dühren noch nie" war oft zu hören. Tatsächlich stellten die örtliche Bevölkerung und Menschen aus den umliegenden Orten den Löwenanteil der Besucher, darunter auch auffallend viele ältere Dührener, die sich in den Vorjahren aus dem Festgeschehen eher zurückgezogen hatten. Nun überwog offensichtlich die Neugier. Junges Partyvolk und die Generation Ü-30 feierten bis in die Puppen, überwiegend friedlich mit Ausnahme kleinerer Raufereien. Die Anfängliche Kritik? Weitestgehend verstummt: "Wer sich präsentieren will", sagte Ortsvorsteher Speer, "muss manchmal auch provozieren".

> Lugner rettet den Fest-Sonntag, Punkt 13.55 Uhr. Herzliche Worte, strahlende Gesichter bei Vereinen, Organisatoren, Sponsoren. Im Kreis Dührener Kinder singt er sein "I bin der Lugner, olé, olé". Alles hat geklappt.