Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein infernalischer Ton, ein Fauchen, Pfeifen und Donnern. Augen- und Ohrenzeugen wandten sich an die RNZ, hätten entweder Gänsehaut bekommen oder waren wütend: Wer fliegt da so tief? Was hat es mit den Jagdflugzeugen auf sich, die in den vergangenen Tagen immer vormittags zum selben Zeitpunkt über Sinsheim gebrettert sind? Die Manöver wirkten gekonnt und sicher. Manche fragten sich trotzdem: Durfte derjenige das überhaupt? Eine Spurensuche.

Von jetzt auf Nachher ist das Geräusch da, das die Kunden in der Tankstelle von Ufuk und Adem Bozaci zusammenzucken lässt: Ein Mann steckt die Zeigefinger in die Ohren; andere ducken sich intuitiv weg. Wieder andere springen aus dem Haus. Wie an der Schnur gezogen schießt ein Kampfflugzeug über den Stadtwald. Von Westen kommend dreht der Pilot nach Südwest ab, dann ein steiler Bogen nach Norden. Wie ein Messer steht die Maschine am Himmel. Wer sie lenkt, der blickt nun links in die Wolken, rechts zum Erdboden - der auf Laien gefährlich nah wirkt: "400 Meter" schätzt Augenzeuge Manfred Lopp. "250" glaubt Ufuk Bozaci. Keine fünf Sekunden später - und die verdutzte Kundschaft hört nur noch die Schläge des Triebwerks.

"Der stürzt ab", lauten die Kommentare, "der hat sie nicht mehr alle". Einige erinnert das Stelldichein an die 80er- und 90er-Jahre, als Tiefflüge über dem Kraichgau etwas Alltägliches waren. Warum aber nun dieses Manöver und in dieser Vehemenz? Schnell kursieren Erklärungsversuche und Theorien rund um den mysteriösen Jet.

"Nicht zuständig", heißt es schnell bei den privaten Überwachungs- und Sicherungsgesellschaften, etwa Euro Control in Karlsruhe oder der Deutschen Flugsicherung. Von einer Tiefflug-Bewegung im Sinsheimer Raum, zumindest einer rechtlich fragwürdigen, sei nichts registriert oder gemeldet worden, geben deren Pressestellen auf Anfrage der RNZ zu verstehen. Alle verweisen auf die Öffentlichkeitsarbeit der Luftwaffe der Bundeswehr in Köln. Dort müsse - sofern alles mit rechten Dingen zugegangen sei - das Tiefflug-Manöver verzeichnet sein.

Tatsächlich erfolgt dort binnen Minuten die Antwort. Bei den Flugbeobachtungen vom 4. und 5. Juni, Zeitpunkt 10.17 Uhr und 10.21 Uhr, handle es sich "um ein Kampfflugzeug der Bundeswehr vom Typ Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33", stationiert im Rheinland-Pfälzischen Büchel. Beide Male habe "das Luftfahrzeug den Bereich Sinsheim Dühren in einer Höhe von 840 Fuß über Grund (circa 256 Meter) überflogen", wie Hauptmann Maik Bugenhagen im Auftrag der Luftwaffe-Pressestelle per E-Mail wissen lässt. Es habe sich um einen "Übungsflugbetrieb" gehandelt, der "unter Einhaltung der flugbetrieblichen Bestimmungen durchgeführt" worden sei.

Manöver im unkontrollierten Luftraum

Lief also alles sicher ab, als die Jetpiloten Anfang der Woche in rund 250 Metern Höhe über den Kraichgau donnerten? Ein Mitarbeiter der Deutschen Flugsicherung (Name der Redaktion bekannt), schilderte, dass sich das Manöver "im unkontrollierten Luftraum" und "unter Sichtflugbedingungen" zugetragen habe. In derlei Höhen bis etwa 1000 Meter sei, so wörtlich, "alles mögliche unterwegs": Genannt wurden Segel-, Leicht- und Motorflugzeuge, Hubschrauber, Modellflugzeuge, Luftballons und Drohnen.

Die RNZ fragte erneut bei der Luftwaffe nach, "mit welcher Geschwindigkeit die Tornados in dem geschilderten Fall unterwegs waren; und - da es sich um Sichtflugbetrieb im unkontrollierten Luftraum handelte - welche Möglichkeiten ein Jetpilot hat, plötzlich auftauchenden zivilen Luftfahrzeugen auszuweichen oder diese rechtzeitig zu Orten oder zu umgehen. Gestern früh dann die Antwort: In der Tat seien die Jets mit Geschwindigkeiten von bis zu 795 Stundenkilometern unterwegs gewesen, schreibt Maik Bugenhagen. Militärische Luftfahrzeuge, "die Tiefflug nach Sichtflugregeln durchführen", würden "in der Regel durch Radarüberwachung der Bundeswehr am Boden unterstützt". So könnten "andere Luftfahrzeuge erkannt und an den Piloten weitergegeben werden", erläutert der Hauptmann. Luftfahrzeuge, die sich einander annäherten, hätten "nach festgelegten Regeln auszuweichen".