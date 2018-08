Sinsheim-Dühren. (tk) Nun ist es amtlich: Der Wiener Opernball-Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner und das Kölner Trash-Duo "Botox Boys" werden am Samstag, 1. September, auf dem Dührener Dorffest auftreten. Dies bestätigten am Mittwoch die Macher der auf dem Zimmerplatz geplanten Mega-Fete, darunter der Wiener Künstleragent Helmut Werner und Peter Batzdorf von den Dührener Ortsvereinen im RNZ-Gespräch.

Geplant ist eine große Foto- und Autogrammstunde mit dem Wiener Original und Multi-Millionär, der in Dühren auch einen Kurzauftritt mit dem Karnevals-Ohrwurm "I bin der Lugner, olé olé" haben wird. Mit dabei ist auch die Sängerin Nicole Mieth, gebürtige Baden-Württembergerin, die Fernsehzuschauern aus der ARD-Serie "Verbotene Liebe" bekannt ist. Nicole Mieth wurde kürzlich in der Jubiläumsausgabe des deutschen Playboy zu den "100 schönsten Frauen aus 45 Jahren Playboy-Geschichte" gekürt. Beim Dorffest wird die Heilbronnerin mit einer 90er-Show und Hits wie "Coco Jamboo" oder "Boom Boom Boom" einheizen. An Trash-Fans gerichtet sei der Auftritt der "Botox Boys" - die Kölner sollen "als DJ-Duo die größten und besten Schlagerhits an der Turntables" auflegen. Schlagerstar Chris Wolff, der in den 80er-Jahren mit Hits wie "Palma, Palma de Mallorca" und "Am Strand von Mas- palomas" Erfolge feierte, rundet den etwa vierstündigen Auftritt dann ab.

Wie kommt dieses Aufgebot nach Dühren? Hauptsponsor des Events ist die Heilbronner Internetagentur "Webjoker" von Daniel Mieth, die wiederum Elternbetrieb von Nicole Mieth ist. Die Heilbronner übernähmen die Kosten für die Künstler, wie Peter Batzdorf und Helmut Werner schildern. Alle drei Partymacher kennen sich, waren als Freiberufler schon Partner oder sind mit einander befreundet. So sei man überein gekommen, dem Dührener Dorffest, dem zuletzt zwei größere Vereine in der Bewirtung weggebrochen sind, "bestenfalls neuen Schwung zu geben", wie Helmut Werner sagt, der neben Richard "Mörtel" Lugner mit zahlreichen Stars, wie Pamela Anderson, David Hasselhof und Helmut Berger, zusammenarbeitet.

"Das kostet Dühren keinen Cent", stellt Werner klar, "und auch die Gäste nicht: Der Eintritt ist komplett frei." Mit dem Konzert wolle man "einfach mal zeigen, was in einem Dorf machbar ist" schildert Sponsor Daniel Mieth, Vertriebsleiter der Heilbronner Agentur. Außerdem lege man auf "die Vereine und die Kinder aus der Region wert", Vereinsveranstaltungen gehörten unterstützt. Durch den zu erwartenden Publikumsandrang, glauben die Partymacher, "dürfen sich die Vereine bestimmt über höhere Einnahmen freuen".

Die vereinzelte Kritik im Ort ging weder an Batzdorf, noch an Werner vorbei: "Wir wollen das Dorffest nicht verändern", sagte Werner der RNZ. Es bleibe "beim Fassanstich mit Ortsvorsteher Speer" und anderen Festtraditionen. Für Lugner, wie die "Botox-Boys" sei ein Dorffest-Auftritt etwas genauso Neues wie das Event für manchen im Ort ist: "Wir alle sind gespannt und freuen uns", sagt Werner.