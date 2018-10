Sinsheim-Dühren. (tk) Fritz, der Motorrad fahrende Hund, wird zum Fernsehstar. Knapp drei Wochen ist es her, da eroberte der kleine Terriermischling die Herzen der RNZ-Leser und die Internetgemeinde im Sturm. Unter ihnen war auch Linda Rodriguez, Redakteurin des SWR-Studios in Mannheim. Sie sagt, dass das mit Fritz "eine richtig interessante Geschichte" sei. Am gestrigen Sonntag dann bei bestem Spätsommerlicht der Dreh am Lieblingsort von Fritz und seinen Freunden, dem Sandackerhof von Klaus und Birgit Abele in Dühren.

Klappe "Fritz", die Erste: Da sitzt er, ganz souverän, Lederkäppi, Biker-Brille. Verwegen streckt er sein fuchsiges Gesicht in den Wind, trägt für den Livedreh mit einer "GoPro"-Bordkamera sogar eine kleine Krawatte, die ihm seine Besitzer genäht haben. "Da darf man sich ruhig ein bisschen schick machen."

Dann schließlich erzählen Fritz’ Herrchen, Dr. Martin Demel und dessen Tochter Charlotte, die dem sechsjährigen Hund alles liebevoll beigebracht haben, noch die rührende Geschichte vom schüchternen Welpen, der sein Glück beim Motorradfahren fand und sich aufs Frisbee-Spielen in Dühren freut. Mit Martin, Charlotte und ihrer alten Boxer-BMW kommt er überall hin: Zum Sandackerhof, wo die Pferde der Demels stehen; ja sogar zum Arbeitsplatz von Martin Demel, einem SAP-Profi. Die "Fangemeinde" des vergnüglich-leisen Trios ist groß, und wird nun sicher noch ein Stückchen größer.

Info: Ein Sendetermin steht noch nicht genau fest, geplant ist Mittwoch, 10. Oktober, in der SWR-Landesschau zwischen 18.45 und 19.30 Uhr. Aus Aktualitätsgründen kann sich dies ändern. Später ist der Beitrag in der SWR-Mediathek abrufbar.