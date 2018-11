Von Alexandra Tasios

Sinsheim-Dühren. Abgelehnt. Eine Fußgängerquerung für die Karlsruher Straße, etwa auf Höhe der Tankstelle, wie von den Ratsmitgliedern erst kürzlich beantragt, werde es nicht geben. Und das, obwohl dort viele Schulkinder unterwegs seien. Zur Begründung habe man laut Ortsvorsteher Alexander Speer von Seiten der Verantwortlichen - hier sind unter anderem Ordnungsamt, Polizei und der Rhein-Neckar-Kreis zuständig - in der aktuellen Gremiumssitzung auf die offizielle Schulwegplanung verwiesen.

Die sehe vor, dass Kinder, die im Wohngebiet am Dorfausgang Richtung Eschelbach wohnen, den Alten Eschelbacher Weg als vermeintlich sicheren Umweg nutzen. Diese Antwort wollen die Räte nicht akzeptieren. Vor allem Dieter Wolfhard protestierte vehement, denn zum einen liefen die Kinder nun einmal die Hauptstraße entlang, Planung hin oder her. Zum anderen sei die ansteigende Ausweichstraße nicht im Streu- und Räumplan erfasst und somit bei Minusgraden nur bedingt schulwegtauglich. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer am Montag, dies zum Anlas zu nehmen, die Umsetzung einer Fußgängerquerung nochmals zu prüfen.

Zurück zum Ortschaftsrat: Wenige Minuten zuvor hatte dieser zu Informationszwecken den Streu- und Räumplan eingesehen, der im Vergleich zum Vorjahr nur minimale Veränderungen aufweist, aber zu einer längeren Diskussion über die gewandelten Arbeitsbedingungen führte. Habe früher ein Arbeiter das Fahrzeug gelenkt, während ein zweiter Ort und Zeit der winterdienstlichen Aktionen schriftlich notierte, werde heute alles über das satellitenbasierte GPS kontrolliert und aufgezeichnet.

Auch die geplante Durchforstung am Radweg nach Sinsheim, die Fällung der Eschen wegen des Eschentriebsterbens sowie weitere Baumfällungen und Neupflanzungen innerhalb des Dorfes standen nicht zur Debatte, sondern wurden nur zur Information verlesen. So sollen auf den Spielplätzen am Stackler und in der Höhenstraße jeweils zwei neue Bäume gepflanzt werden, und auch für den Friedhof seien Neupflanzungen geplant. Darüber hinaus hätten Jugendliche am Ernst-Ziegler-Weg an zwei Ahornbäumen die Rinde abgeschält und sie so zum Sterben verurteilt. Diese Bäume will man durch rotblühende Kastanien ersetzen.

Besonders Ratsmitglied Alexander Brehm zeigte sich unzufrieden mit einigen Baumschnittaktionen und wünschte sich mehr Mitsprache bei der Auswahl der neu zu pflanzenden Baumarten. Ratsmitglied Reiner Schock schlug vor, Steffen Gschwind vom städtischen Grünflächenmanagement in eine Sitzung einzuladen, denn im persönlichen Kontakt arbeite es sich besser. Dem Vorschlag stimmte der Ortsvorsteher gerne zu.

Zur Änderung des Aufstellungsbeschlusses für den Bebauungsplan im Industriegebiet "Hinter der Mühle" hatte der Ortschaftsrat Stellung zu nehmen. Beim entsprechenden Tagesordnungspunkt konnte sich der als Zuhörer erschienene Knut Meißner hierzu äußern. Sein Unternehmen, die Firma "Schmitt und Meißner GmbH", möchte eine neue Lagerhalle errichten und müsse deshalb den Parkplatz auf einen inzwischen bewachsenen früheren Erdhaufen verlagern, weswegen dieses Erdlager nun in den Bebauungsplan mitaufgenommen werden müsse. Man wisse, dass beim Staat die Mühlen langsam mahlen, aber man hoffe, im Sommer mit dem Bau beginnen zu können, erklärte Meißner.

Auch eine Brücke und eine zweispurige Straße sollen im Zuge der Arbeiten entstehen. Ortsvorsteher Speer betonte, dass die Dauer des Verfahrens von den Regeln bestimmt werde, die die Politik vorgebe. So müssten bei Bebauungsplänen insbesondere die Belange der Landwirtschaft und des Naturschutzes miteinbezogen werden. Die Ratsmitglieder stimmten dem Aufhebungsbeschluss schließlich einstimmig zu.