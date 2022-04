Sinsheim-Dühren. (hh) Die Adler-Wirtin Ursula Sitzler, geborene Klaiber, hat am 25. März für immer die Augen geschlossen. Sie war in Dühren und darüber hinaus eine anerkannte Institution. Schon seit ihrer frühesten Kindheit war sie mit dem Betrieb in der Gastwirtschaft vertraut und hatte zu vielen einheimischen und auswärtigen Gästen enge Beziehungen.

1954 heiratete sie den Metzger Eduard Sitzler. Das Paar hatte eine Tochter und drei Söhne, die schon früh im Betrieb mithalfen. Außerdem wurde sie von ihrer körperlich eingeschränkten Schwester, der "Tante Emma" unterstützt, die auch immer für die Nichte und die Neffen Zeit fand. Während sich Ursula Sitzler um die Organisation der Gastwirtschaft und der Küche kümmerte, war ihr Mann Eduard für den Metzgereibetrieb zuständig. Die Metzgerei wird aktuell von Enkel René Ohr weitergeführt.

Mit großem Einsatz und umfangreichem Wissen hat die resolute Adler-Wirtin jahrzehntelang für das Wohl ihrer Gäste gesorgt und hat zahlreiche Familienfeste organisiert. Im Jahr 1963 wurde das Gebäude umgebaut, weil sowohl das Gasthaus als auch die Metzgerei dringend größere Räume brauchten. 1978 erfolgte ein weiterer Umbau, was erhebliche Mehrarbeit mit sich brachte.

In unzähligen Nachtstunden hat Ursula Sitzler die Vorbereitungen für den nächsten Tag erledigt: Salate, Braten, Knödel und Spätzle wurden gerichtet oder die Speisekarte wurde gestaltet. Auf den Tischen standen immer frische Blumen, und sonntags waren weiße Tischdecken aufgelegt. Die Gästen sollten sich wohlfühlen. In Spitzenzeiten wurden bis zu 1000 Tagesessen vorbereitet, gekocht und zum Teil an Firmen in Sinsheim ausgeliefert. Später wurden viele Gäste empfangen und bewirtet, die mit Reisebussen gekommen waren. Viele steuerten den "Adler" regelmäßig an und freuten sich über das Essen und die Bewirtung. Darüber hinaus hatte die Wirtin immer Zeit für ein persönliches Gespräch.

Besonders an Tagen wie Weihnachten oder Silvester war der Andrang groß; oft waren Plätze im Gasthaus nur nach Vorbestellung zu bekommen. Da erhielten die Gäste zum Abschied schon mal Weihnachtsplätzchen, die Ursula Sitzler selbst gebacken hatte.

Im Jahr 2013 starb ihr Mann Eduard; es fiel ihr daraufhin sehr schwer, zu akzeptieren, dass ihr gewohntes Leben vorbei war, denn das Gasthaus "Zum Adler" war ihr Lebensinhalt. Sie hatte nie Zeit, krank zu sein; manche Schmerzen ignorierte sie einfach. Neben Weggefährten und Gästen des Lokals trauern um sie die Tochter, drei Söhne mit Angehörigen, neun Enkel und acht Urenkel. Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, 9. April, um 14 Uhr in der Friedhofshalle in Dühren statt.