Von Tim Kegel

Sinsheim-Dühren. Erst Dreschfest - dann Trash-Fest. Diese Nachricht donnerte durchs Dorf wie 25 Lanz-Bulldogs im Schnellgang: Richard "Mörtl" Lugner soll beim Dorffest am 1. September den Zimmerplatz zum Opernball machen. Im Gefolge: die "Botox-Boys", glatt wie der Nickelsee im Sommer. Kann nicht sein? Offenbar doch...

Wir erinnern uns: Lugner ist derjenige, der Sophia Loren, Pamela Anderson, Paris Hilton oder Kim Kardashian in seine Wiener Opern-Loge lädt. Der Baulöwe hat ein Faible für Frauen, die er "Mausi", "Hasi", "Bambi", "Katzi" und "Spatzi" tauft. Und wer gern mittags Privatsender guckt, dem sind auch die "Botox-Boys" nicht entgangen. Der Bekanntheitsgrad der Zwillinge fußt auf exzessiven Schönheitsbehandlungen: Auf Gedeih und Verderb lässt man sich öffentlich Eigenfett aus Hüfte und Oberschenkeln extrahieren und zu Stammzellen umgewandelt ins Gesicht spritzen. Und Ähnliches. In Österreich schlossen sich offenbar die Kreise: Das Filmchen "Botox-Boys auf Spritztour in Wien" ging online. Schon 2010 feierte die Klatschpresse das Brüderpaar als "die peinlichsten Kölner". Drei Stunden lang soll der Auftritt in etwa dauern.

Und das in Dühren? Dort, wo man sich besonders stolz mit allem schmückt, was alt, althergebracht oder historisch ist? Wo beim "ältesten Dorffest der Region" Rehlein springen, Wälder rauschen, und wo sie das Badnerlied stehend anstimmen, manche sogar im Frack mit Zylinderhut? Noch wird der schrottig-schräge Dorffest-Auflauf wie eine Geheimsache gehandhabt. Allerdings tauchte jetzt ein Plakat auf, demzufolge alles in trockenen Tüchern scheint: Von einer "Mega-Party" ist zu lesen, von einer großen Autogrammstunde mit Lugner, den "Botox-Boys" als DJs, auch zwei Schlagersänger sollen auftreten. Ihren Augen trauen zur Zeit viele Dührener nicht - Wahrheit oder Fake?

Und auch der Oberbürgermeister kann’s nicht so recht glauben: Jörg Albrecht tippte zunächst auf "Fake", weil er davon "noch nichts weiß". Ähnlich "Heidelberger"-Brauereichef und Dorffest-Sponsor Michael Mack: "Passt das zu uns?" fragt er diplomatisch, lacht und macht eine vieldeutige Handbewegung. Helle Aufregung in einer Dorffest-Whats-app-Gruppe. Dort hat Fest-Koordinator Peter Batzdorf vergangenen Freitagabend erstmals den Plakatentwurf geteilt. Einige sind vom zu erwartenden Auflauf auf dem Zimmerplatz nicht besonders angetan.

Andere sehen die Gaudi an vorderster Stelle. "Was das kostet", ärgert sich eine junge Mutter gegenüber der RNZ, sie sagt: "Meine Kinder sollen das nicht sehen." Tatsächlich kostet der Auftritt - und das ist wirklich besonders - weder die Vereine, noch die Gäste auch nur einen Cent. Bleibt die Frage: Ist überhaupt was dran? Dorffest-Organisator Batzdorf war trotz mehrfacher Versuche nicht zu erreichen.

Treten Lugner und die Botox-Boys beim Dorffest 2018 auf? "Ja", ist sich Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer sicher. Peter Batzdorf, der in der Werbung tätig ist, habe nach Speers Wissen "diverse Connections gehabt und genutzt". Eine Heilbronner Werbeagentur wird auf dem Plakatentwurf als Sponsor genannt. Die Sache sei sogar relativ weit durchgeplant, schildert Alexander Speer. Sogar der Transfer vom Frankfurter Flughafen nach Dühren und zurück sei schon geklärt.

Doch warum ausgerechnet Lugner und die "Botox-Boys"? Alexander Speer erläutert: Auch das Dührener Dorffest habe schon bessere Zeiten gesehen. Auch in Dühren sei die Vereinslandschaft, die sich beteiligt, etwas ausgedünnt, "wenn auch weniger als andernorts". Dieses Jahr sei dann auch noch "die Kapelle abgesprungen", sagt Speer. Daraufhin habe Organisator Batzdorf offenbar die Gelegenheit beim Schopf gepackt. Und er hat hierbei - das steht außer Frage - den größten Kracher der Festgeschichte an Land gezogen. Die Kritik, die auch Speer gehört hat, werde "meistens bei Leuten laut, die sich nicht beim Dorffest einbringen."

Gelassenheit übrigens bei Karl Mayer, einem Dührener Urgestein, bekannt als Moderator des Dreschfests: "Zwei ’Gespritzte’ und der Lugner", sagte Mayer gestern, noch etwas ungläubig, "das gibt ein Ding". Die Welt, findet er, "ist nun mal so."