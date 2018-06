Seit eineinhalb Jahrzehnten rockt die Coverband "Fate" den Kraichgau. Zum 15. Jubiläum legte sich die Formation beim "Dorffest mal anders" in Reihen mächtig ins Zeug. Foto: Becker

Sinsheim-Reihen. (abc) Ein "Dorffest mal anders" feierten die Reihener am Wochenende. Im Unterschied zu den vorangegangenen 18 Auflagen hatten die diesmal acht beteiligten Gruppen, Vereine und Organisationen darauf verzichtet, separate Festzelte aufzubauen.

"Der Hauptgrund dafür war eigentlich der Mangel an Helfern, mit dem wir alle zu kämpfen haben. Mit dem neuen Konzept wollten wir uns gegenseitig entlasten und trotzdem etwas Tolles auf die Beine stellen", skizzierte der Ortschaftsrat und Vorstandsvorsitzende des DRK-Ortsvereinsgebietes Adersbach-Ehrstädt-Hasselbach-Reihen, Patrick Bräunling, die Idee hinter dem "Dorffest mal anders". Schon Monate vor dem großen Spektakel hatte man sich ihm zufolge zusammengesetzt und alles gemeinsam geplant: "Das fördert das Miteinander und lässt Neid oder dergleichen gar nicht erst aufkommen", so Bräunling.

Dementsprechend harmonisch fiel allein schon das kulinarische Angebot aus, von dem das Dorffest seit jeher lebt. Der DRK-Ortsverein, die evangelische Kirchengemeinde, die Freiwillige Feuerwehr, der Kleinkaliber-Schützenverein, der Carnevals Verein, die Reservisten-Kameradschaft, der Sportverein sowie der Tennisclub hatten für jeden Geschmack etwas im Angebot. Im "Foodcorner" in der für den Verkehr gesperrten Ortsmitte hatte jeder Verein jeweils einen Verkaufsstand aufgebaut.

Gleich daneben wurde am Samstagabend das "Dorffest mal anders" eröffnet. Umrahmt von Beiträgen der Schwarzpulverschützen, des Männergesangvereins "Liederkranz", der Feuerwehrkapelle und des Reihener Carnevals Vereins gingen Ortsvorsteher Willibald Hönig beim Anzapfen des obligatorischen Freibierfasses allenfalls ein paar Tropfen daneben. Wer von dem kostenlosen Gerstensaft nichts abbekam, konnte sich überall im "Foodcorner" versorgen. "Getränke schenken wir alle gemeinsam aus, aber am Ende wird der Gewinn geteilt", betonte Patrick Bräunling auch hier den Zusammenhalt der Vereine untereinander.

Das Jubiläumskonzert anlässlich des 15-jährigen Bestehens der Coverband "Fate" lockte bis in die Nacht hinein jede Menge Publikum an, aber auch der ökumenische Gottesdienst am Sonntagmorgen war gut besucht. Dank durchweg strahlenden Sonnenscheins galt dies ebenfalls für das Zweirad-Veteranen-Treffen sowie Auftritte der Garden des Reihener Carnevals Vereins und des Männergesangvereins "Liederkranz". Das Kinderprogramm der hiesigen Vereine wurde ebenfalls gut angenommen.

"Das Pilotprojekt ist absolut gelungen", freute sich der Ortsvorsteher über das durchweg harmonische "Dorffest mal anders". Ihm zufolge ist es gut möglich, dass das Konzept zum 20. Jubiläum in zwei Jahren - am Rande der Landesheimattage - in ähnlicher Form fortgeführt wird.