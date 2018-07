Sinsheim. (cbe) Es war für viele Jahre die Adressen zum Tanzen und Feiern in der Region: das "Kinki Palace". Seit einem Brand am 5. Mai ist die Diskothek jedoch geschlossen. Am Donnerstag stellten deren Geschäftsführer außerdem einen Insolvenzantrag beim Amtsgericht Heidelberg.

"Es sind circa 74 Mitarbeiter betroffen", erklärt Insolvenzverwalter Renald Metoja auf Nachfrage der RNZ. Das vorläufige Insolvenzverfahren dauere auf jeden Fall bis September, bis dahin sei auch die Zahlung der Löhne gesichert. Metoja, der am gestrigen Freitag zum ersten Mal einen Blick in die Akten werfen konnte, zeigte sich jedoch optimistisch, was die Zukunft des "Kinki" anbelangt: In der Vergangenheit seien Fehler gemacht worden, die aber mittlerweile abgestellt worden seien. Konkret sei es dabei um die korrekte Anmeldung der Rentenversicherung der Mitarbeiter gegangen.

Der Brand sowie der anschließende Einnahmeausfall aufgrund der Schließung sei hingegen nicht die Ursache für den Insolvenzantrag gewesen. Vielmehr sei er zum bestehenden Problem noch hinzugekommen und habe die Situation verschärft.

Am Samstagmittag des 5. Mai war im Außengelände der Diskothek ein Feuer ausgebrochen. Dabei waren die Schilfmatten an der Umzäunung auf etwa 30 Metern Länge niedergebrannt. Das Feuer hatte auch auf Tische und Bänke im Außenbereich sowie einen Anbau übergegriffen. Dabei entstand laut Polizei ein Schaden von rund 70.000 Euro.

Unter anderem aufgrund von sichergestellten Beweismitteln am Brandort geht die Polizei davon aus, dass zündelnde Kinder das Feuer gelegt haben könnten. "Die Ermittlungen dazu sind aber noch nicht abgeschlossen", erklärte Polizeisprecher Norbert Schätzle am Freitag auf RNZ-Nachfrage.

Am 23. Mai stellten Verantwortliche der Diskothek über das soziale Netzwerk Facebook eine Wiedereröffnung des "Kinki" im Juni in Aussicht. Doch dazu kam es nicht. In vielen Kommentaren wird gefragt, wann die Diskothek nun wieder öffnet. Verantwortlich für die Verzögerung: War anfangs nur von Reinigungsarbeiten die Rede, wurde später auch von einer Renovierung gesprochen.

Die bestätigt Metoja. Das "Kinki" wird aktuell umgebaut, auf dessen Internetseite ist von einer Eröffnung "auf jeden Fall noch in diesem Sommer" die Rede. "Die Wiedereröffnung ist für Anfang September geplant", präzisiert der Insolvenzverwalter. Daran werde das vorläufige Insolvenzverfahren nichts ändern. Und er betont weiter: "Das Publikum wird von der Insolvenz nichts mitbekommen." Denn eines sei laut Metoja klar: An Besuchern habe es dem "Kinki" nicht gemangelt.