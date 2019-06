Sinsheim. (tk) "Tourist-Info" soll sie heißen, die städtische Touristen-Information, die der Gemeinderat nach einer Vorberatung im Kernstadtausschuss endgültig auf den Weg gebracht hat. Bis zu den Landesheimattagen im kommenden Jahr wird sie im früheren Museumsleiterzimmer im Alten Rathaus eingerichtet. Johanna Barth, Tourismusbeauftragte der Stadt Sinsheim, hat die Planung jetzt im Gremium noch einmal konkretisiert. Eröffnet wird das neue Büro im Stadtmuseum voraussichtlich im Spätjahr.

Obwohl eine städtische Tourismuskonzeption aus dem Jahr 2012 und folgenden Jahren die Einrichtung "als zentrale Maßnahme mit hoher Priorität" eingestuft hat, müssen Sinsheim-Touristen mit Beratungswunsch auch heute noch den dritten Stock des Rathauses aufsuchen. "Nicht barrierefrei und für externe Besucher schwer auffindbar" sei das städtische Tourismusbüro momentan; es wurde gegen Bezahlung von der "Reiseecke Beck" unterstützt, einem Büro am Karlsplatz. Dies, obwohl Touristen immer mehr nach vorgeschnürten "Rundum-sorglos-Paketen" suchten, sagt Johanna Barth. Ein Trend, den man am neuen Ort bedienen wolle. "Die Gäste erwarten beste Ausstattung-, Informations- und Servicequalität.

Die Aufgaben der Tourist-Info bestehen aus der Bearbeitung von Anfragen, dem Prospektversand und der Erstellung von Werbematerial; der Organisation von Führungen in der Stadt und auf der Burg Steinsberg. Auch ein Teil der städtischen Pressearbeit soll hier erledigt werden. Wichtige Punkte sind die Betreuung touristischer Leistungsträger, Gastgeber und Carsharing-Kunden. In der Tourist-Info laufen auch die Fäden der Sinsheimer Erlebnisregion "Der Norden des Südens" zusammen. Außerdem werden Profile bei sozialen Netzwerken gepflegt, im Januar ging der Instagram-Feed "sinsheimer_erlebnisregion" online. Hinzu kommt der Ausbau der Gästeservices und des Beratungsangebots. Außerdem sollen "Give Aways" - Geschenkartikel - mit Sinsheim-typischem Lokalkolorit entwickelt oder beschafft und später auch im Sinsheimer Einzelhandel vertrieben werden. In Planung ist außerdem ein Fahrradverleih am Alten Rathaus, als dessen Partner der heimische Fahrradhandel oder Dienstleister des öffentlichen Personennahverkehrs im Gespräch sind.

Außerdem erhofft man sich "wichtige Synergieeffekte mit dem Stadtmuseum". Tagesgäste könnten den Besuch der Tourist-Info künftig mit einem Abstecher ins Museum verbinden. Geplant sind "stabile und ausreichende Öffnungszeiten" des Museums von Montag bis Sonntag. Die Tourist-Info öffnet montags bis samstags. An Sonn- und Feiertagen sollen ehrenamtliche Jugendliche und Studenten den Museumsbetrieb gewährleisten.

Als Kosten sind 25.000 Euro fürs Büro der Tourist-Info eingeplant, der Innenausbau des Erdgeschosses schlägt mit 15.000 Euro zu Buche. Weitere 25.000 Euro werden für den barrierefreien Zugang fällig, der von der Bahnhofsstraße aufs Museumsportal führt.

"Event-Hochzeiten" sollen künftig Teil des Konzepts im Stadtmuseum sein. Das Gebäude muss hierzu mit einer Rampe barrierefrei zugänglich gemacht werden. Wie viel zusätzliches Personal wegen der Umstrukturierung von Stadtarchiv, Museum und Touristik benötigt wird, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer abschätzen.