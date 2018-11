Sinsheim. (dpa/pol/mün) Ein Lastwagen ist auf der A6 zwischen Bad-Rappenau und Sinsheim um kurz vor 6 Uhr umgekippt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ist die Autobahn zwischen den Ausfahrten Bad-Rappenau und Sinsheim-Süd in Richtung Mannheim derzeit immer noch komplett gesperrt. Wegen der Bergung des Fahrzeugs wird die Fahrbahn in Richtung Mannheim voraussichtlich bis 15 Uhr gesperrt bleiben.

Der Fahrer sei mit dem Lkw von der Fahrbahn abgekommen. Schuld war laut Polizei ein geplatzer Reifen am Silowagen. Dadurch geriet der 44-jährige Fahrer mit seinem Gespann ins Schlingern und kippte schließlich damit auf die Fahrbahn. Dabei durchbrach der LKW die Leitplanke und prallte gegen eine Schallschutzmauer.

Der Fahrer zog sich bei dem Unfall mehrere Prellungen und Schnittwunden zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Die A6 wurde ab der Ausfahrt Steinsfurt vollgesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet. Infolge der Ausleitung kam es ab der Ausfahrt Neckarsulm zu zähfließenden Verkehr auf bis zu 20 Kilometern Länge. Der Silozug hatte 25 Tonnen Weizen geladen, der vor der Räumung der Unfallstelle umgeladen werden musste.

Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe musste auch die Fahrbahn gereinigt werden.

Autofahrer werden aufgerufen, ab dem Stuttgarter Kreuz auf die A5 und die A8 auszuweichen. Die Bergung soll nach Angaben der Polizei noch mehrere Stunden andauern. Der Fahrer des Lastwagens wurde leicht verletzt.

Update: 16. November 2018, 14.15 Uhr