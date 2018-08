Von Friedemann Orths

Sinsheim. "Pro Tag verbrauche ich derzeit zwischen 7000 und 10.000 Liter", erklärt David Divivier. Er selbst hat einen Verbrauch von "nur" vier Litern Mineralwasser pro Schicht. Die beginnt im Sommer täglich um 6 Uhr am Bauhof in der Dührener Straße: Dort steigt er in sein Fahrzeug der Marke Multicar, Modell "Fumo Carrier" und macht sich auf zur Kläranlage, um zu tanken. Nicht etwa Benzin, sondern Wasser. 1800 Liter fasst der Tank auf der Ladefläche des kleinen Spezialfahrzeugs, mit dem sich der Landschaftsgärtner auf seine Runde durch Sinsheim begibt, um die Pflanzen zu bewässern.

"Derzeit hat die Kreisstadt einen Gesamtverbrauch von 7,3 bis 7,5 Millionen Liter pro Tag", erklärt Andreas Uhler, Leiter der Stadtwerke. Das seien zehn Prozent weniger als vor Ferienbeginn, die Urlauber und geschlossenen Betriebe machen sich bemerkbar. Insgesamt ist der Wasserverbrauch hoch, das Reservoir in Rohrbach könnte aber auch eine Entnahme von bis zu 9300 Kubikmeter pro Tag über einen längeren Zeitraum verkraften. Knapp werde das Wasser also nicht, versichert Uhler. Der Verbrauch des Freibads sei übrigens kaum höher als sonst. Bernd Kippenhan, Leiter des Amts für Infrastruktur, macht sich indes Sorgen um Elsenz und Ilvesbach: "Es fließt immer weniger Wasser, weshalb wir das Entnehmen aus den Flüssen verboten haben," sagt er der RNZ. Aktiv kontrollieren kann die Stadt dies jedoch nicht, "wir haben aber ein Auge darauf", sagt er. Auswirkungen auf die Fauna hat die Hitze auch: Der kritische Punkt für Fische - 28 Grad Celsius Wassertemperatur - sei noch nicht erreicht. Für die Hautflügler, zu denen unter anderen Wespen gehören, sind die heißen Temperaturen aber ideal. Dies bedeute, dass sich wiederum Vögel und Fledermäuse durch das üppige Nahrungsangebot "prächtig entwickeln" werden, erklärt Kippenhan. (fro)

Los geht’s auf dem Parkdeck am Karlsplatz. "Dann stehen noch nicht so viele Autos da und ich habe genug Platz, um die Blumenkästen zu gießen", erklärt der 38-Jährige. Dann heißt es "Wasser marsch" und David Divivier öffnet den 30 Meter langen Schlauch und lässt das kühle Nass mittels Sprühstrahl auf die Zierblumen plätschern. Mit geübtem Auge und langjähriger Erfahrung als Gärtner bei der Stadt weiß er genau, wie viel Flüssigkeit die Erde in den Kübeln benötigt.

Während der derzeit außergewöhnlich heißen Tage tuckert er mit seinem Gefährt täglich durch die Stadt und kontrolliert beispielsweise die Blumenkästen an den Brückengeländern. "Hier hängen sogenannte Wasserhaltekästen", erklärt er. "Die haben einen Tank und werden regelmäßig aufgefüllt." Aber auch abgestorbene oder vertrocknete Blumen entfernt der Gärtner, der auch darauf achtet, dass alle Beete und Blumenkästen der Stadt hübsch aussehen. Danach geht es über die Allee in die Bahnhofstraße, wo er aufgrund der sonnereflektierenden Schaufenster täglich gießen muss: "Je nachdem wie das Wetter ist, gieße ich im Sommer täglich oder alle zwei Tage." Für seine erste Runde benötigt er rund eineinhalb Stunden. Bäume, wie die in der Friedrichstraße am Elsenzbogen, werden durch ein Rohrsystem oder grüne 100-Liter-Säcke bewässert. Haben alle ihre Dosis Wasser bekommen, muss er auch schon wieder nachfüllen - "bis zu fünf Mal am Tag", sagt er, steuert er das Becken der Kläranlage an.

In seinem Fahrzeug, das keine Klimaanlage hat, wird es auch wegen des Motors, der direkt hinter dem Führerhaus sitzt, sehr schnell sehr warm. "Abhilfe schafft da meine Kühltasche," erklärt Divivier. "Wenn die Sonne richtig scheint, trage ich auch meinen Strohhut und creme mich ein. Sonnenschutz ist das A und O", weiß der Landschaftsgärtner.

Angekommen bei der Kläranlage, wo er das geklärte Wasser aus einem Becken in den Tank pumpt, kann er kurz verschnaufen und sich einen Kaffee gönnen. "In etwa zehn Minuten ist der Tank wieder voll," sagt Divivier. Zeit, einen Blick auf seine Listen zu werfen, in denen nach getaner Arbeit dokumentiert wird, wo er gegossen hat. Unter anderem versorgt er auch die städtischen Gräber und Bäume auf dem Friedhof; später geht es beispielsweise in die Werderstraße, auf den Burgplatz oder nach Reihen.

Trotz der Strapazen macht David Divivier seine Arbeit gerne: "Klar, bei diesem Wetter wäre ich auch lieber im Schwimmbad, aber das geht wohl jedem so," lacht er. "Der Job macht Spaß, ich arbeite schon seit 18 Jahren bei der Stadt als Gärtner." Neben dem Gießen, das in diesen Tagen zu seiner Haupttätigkeit gehört, kümmert er sich auch um die Vorbereitung der Beete und deren Bepflanzung, jätet Unkraut, düngt und fällt im Winter Bäume oder schneidet Sträucher und Hecken zurück. "Dass die Beete schön aussehen, ist mit enormem Aufwand verbunden", berichtet er - wer sich mit seiner Arbeit näher beschäftigt, weiß auch, warum das so ist.