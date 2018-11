Sinsheim. (abc) Zur Aktionswoche "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" war der Journalist und Autor Axel Schock im Wilhelmi-Gymnasium zu Gast. In einer Talkrunde stellte er sich den Fragen der Schülerinnen Farah Maktoul und Anastasia Moor, nachdem er jeweils eine Doppelstunde mit Elf- und Zwölftklässlern verbracht hatte. Für Schock war dies auch ein Schritt zurück zu den eigenen Wurzeln.

1985 hatte der gebürtige Neckarbischofsheimer am dortigen Gymnasium die Hochschulreife abgelegt und bei der Abiturfeier als bester Schüler im Fach Deutsch die Scheffelpreisrede gehalten. "Danach hat sich die Jahrgangsstufe sofort in alle vier Winde zerstreut. Wegen des Kurssystems gab es keine Klassengemeinschaft mehr und lediglich ein Jahrgangstreffen. Nur einzelne Freundschaften von damals sind geblieben", fasste Axel Schock seine Erinnerungen an die Schulzeit zusammen. "Damals hatten wir noch Tageslichtprojektoren", so der Interviewgast, dem zufolge es in Zeiten von E-Mail und Facebook deutlich einfacher sei, auch auf Distanz miteinander in Kontakt zu bleiben.

Axel Schock hatte, wie er weiter berichtete, seinerzeit recht schnell die Zelte im Kraichgau abgebrochen: "Nachdem ich mit 16 Jahren gemerkt hatte, dass ich schwul bin, wäre ich hier nicht glücklich geworden", so Schock. Vielmehr zog es ihn sofort nach dem Abitur nach Berlin, um an der dortigen Freien Universität Literatur- und Theaterwissenschaft sowie Publizistik zu studieren. "Lesen ist eine elementare Sache in meinem Leben. Sonst wäre ich wohl nie zum Schreiben und zum Journalismus gekommen", begründete Axel Schock seine spätere Berufswahl. Als eifriger Theatergänger habe ihn neben den Studienmöglichkeiten vor allem die kulturelle Vielfalt der Hauptstadt gereizt, die seither seinen Lebensmittelpunkt bildet.

Schock war bzw. ist nicht nur für verschiedene Berliner Medien tätig, sondern beispielsweise auch die Nachrichtenagentur dapd sowie die Deutsche Aidshilfe. "Obwohl es keinesfalls so ist, dass nur schwule Männer mit Aids zu tun haben, gehören sie zu den Hauptgruppen, die man medial erreichen muss", so Schock. Er hilft unter anderem dabei, Menschen darüber zu informieren, wie man sich vor Aids schützen kann oder welche Behandlungsmethoden es gibt. Zwar würden Schwule heute längst nicht mehr so stark stigmatisiert wie zu seiner Abiturzeit ("Einer meiner damaligen Lehrer fand das widerlich."), doch bekommt Axel Schock dafür aktuell das gesellschaftliche Misstrauen gegenüber der Presse zu spüren.

Allerdings seien hierfür nicht die Journalisten verantwortlich. Andere verfälschten bewusst Daten, um Unruhe zu erzeugen, doch vor Irrtümern sei niemand sicher. "Medienschaffende haben eine enorm große Verantwortung, sind aber auch nur Menschen. Doch seien die gegenseitigen Kontrollen innerhalb der deutschen Presselandschaft scharf und diese insgesamt viel besser als ihr Ruf, so Schock. Angehenden Kollegen riet er, sich angesichts der stetig zusammenschrumpfenden Medienlandschaft von Anfang an dem Fachjournalismus zuzuwenden.

In einer abschließenden Fragerunde auf die Zukunft klassischer Zeitungen angesprochen, bemerkte Schock, dass sich das Informationsverhalten jüngerer Menschen verändert habe. Fürs Lesen bleibe immer weniger Zeit, doch sei seiner Meinung nach beispielsweise die viertelstündige Tagesschau viel zu kurz, um tiefergehend informieren zu können.