Sinsheim. (tk) Der Fahrkartenschalter am Sinsheimer Bahnhof ist wohl nicht zu retten; stattdessen werden Kunden über kurz oder lang mit einem elektronischen Auskunftsservice vorlieb nehmen müssen. Dies geht aus einer Anfrage an die Pressestelle der Deutschen Bahn zur Zukunft des Schalters hervor, die die RNZ am 7. Juni verschickt, und die eine Bahnsprecherin am vergangenen Freitag beantwortet hat. Grund für das Aus sei der "rasante Wandel im Kundenverhalten zur stärkeren Nutzung von Internet und Smartphone bei der Buchung der Tickets". Dieser erfordere "eine regelmäßige Anpassung" der Strukturen. Ebenso verzeichne man in Baden-Württemberg den Eintritt neuer Wettbewerber im Schienenpersonennahverkehr. Auch diese Veränderungen führten "zu Anpassungen der Vertriebsstrukturen". Seit einigen Monaten würden dazu zwischen allen Beteiligten im Nahverkehrsmarkt Gespräche geführt.

Einen Zeitpunkt für die Schließung des Fahrkartenschalters sowie für die Einrichtung eines Video-Reisezentrums könne die Bahn "derzeit noch nicht nennen". Das "innovative Vertriebsformat Video-Reisezentrum" sei vor fünf Jahren entwickelt und "erfolgreich in Baden-Württemberg und Bayern pilotiert" worden. Inzwischen gebe es bundesweit knapp 50 Standorte mit Video-Reisezentrum. Der Vorteil für Bahnkunden bestehe "in der deutlich längeren Öffnungszeit sowie der kompetenten, persönlichen Beratung" durch "Reiseberater aus der Region". Eine individuelle Beratung vor Ort sei dadurch sichergestellt. Gleichzeitig reagiere man auf die "geringere Auslastung der mit Personal besetzten Fahrkarten- und Infoschalter".

Im Sinsheimer Gemeinderat geht man momentan von einer Schließung des Kartenschalters frühestens im Juni kommenden Jahres aus.