Sinsheim. (zg) Wenn es am 15. September beim Freiwilligentag in der ganzen Metropolregion Rhein-Neckar wieder "Wir schaffen was!" heißt, dann ist auch Sinsheim zum fünften Mal mit von der Partie. Sieben Mitmach-Aktionen sind bereits für den Ehrenamtstag gemeldet und weitere können noch bis zum 31. August angemeldet werden.

Unter www.wir-schaffen-was.de finden alle, die noch eine Aktion für einen gemeinnützigen Zweck planen, nicht nur alle Informationen zum Freiwilligentag, sondern auch zahlreiche Tipps, wie sie ihre Aktionen organisieren und bekannt machen können.

Bislang sind in Sinsheim schon sieben Freiwilligentag-Aktionen geplant. Für vier Aktionen werden noch tatkräftige Helfer gesucht. So soll mit Unterstützung des Nabu Sinsheim der mittlerweile zugewachsene Schulteich der Max-Weber-Schule erneuert und das dortige Biotop wieder erlebbar gemacht werden, auf dem Friedhof in Hasselbach ein Blumenbeet neu angelegt und die Außenanlage sowie die Räumlichkeiten des evangelischen Kindergartens in Steinsfurt verschönert werden.

Für die Aktion des Landratsamtes "Guk emol wie kunterbunt!" werden viele Hobbymalerinnen und -maler gesucht sowie handwerkliche Profis zur Unterstützung, die dabei helfen, die Gebäude der Gemeinschaftsunterkunft in Sinsheim schöner zu gestalten. Einzelpersonen, Familien, Freundeskreise, Vereinsmitglieder aber natürlich auch Firmenteams, die am 15. September bei diesen Projekten mit anpacken möchten, können sich bis zum 31. August unter www.wir-schaffen-was.de als Helfer registrieren. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmer das blaue "Wir schaffen was!"-T-Shirt und am Freiwilligentag freie Fahrt mit den Bussen und Bahnen im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Mit zuletzt über 7300 Teilnehmern in rund 390 Projekten ist der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art. Von der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH organisiert, können im Rahmen der Veranstaltung regionale Herzensprojekte umgesetzt werden. In der Gestaltung dieses Projektes sind die Teilnehmer wenig beschränkt.

Der Freiwilligentag 2018 wird unterstützt von der BASF und SAP sowie von der Hornbach-Baumarkt-AG, dem Mercedes-Benz-Nutzfahrzeugzentrum Mannheim, der WOB AG, dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar GmbH, Königsweg und der "SV SparkassenVersicherung".

Info: Auskünfte erteilen zudem die kommunale Ansprechpartnerin Dr. Maria Bitenc per E-Mail unter familie@sinsheim.de oder per Telefon 07261 / 404-267 und das Organisationsteam der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH per E-Mail unter freiwilligentag@m-r-n.com oder Telefon 0621 / 10708-444.