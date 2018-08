Von Inga Jahn

Sinsheim. Entspannen, die Seele baumeln lassen, Nichtstun - In den Sommerferien verschlägt es so manchen in die Ferne, doch wohin eigentlich? Die Rhein-Neckar-Zeitung hörte sich bei Reisebüros im Kraichgau um.

Im Gespräch mit den Touristikexperten stellte sich heraus: Der absolute Renner in diesem Jahr ist Spanien. "Unsere Kunden bevorzugen dieses Jahr das spanische Festland, vor allem Andalusien", berichtet Sigrid Beck, die Inhaberin des Reisebüros "Reise Ecke Beck" Sinsheim.

Stephanie Schehrer, Mitarbeiterin im Reisebüro "ReiseService Hofmann" in Bad Rappenau berichtet, dass ihre Kunden, oft Familien, gerne an die Ostküste Mallorcas verreisen - dort ist es deutlich ruhiger und ursprünglicher als rund um die Insel-Hauptstadt Palma. Auch Ägypten steht bei den Kunden der Reisebüros nach einem Buchungsrückgang in den vergangenen Jahren wieder hoch im Kurs: "Die politische Lage hat sich stabilisiert, und das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt einfach."

Im Übrigen fliegt die Mehrheit der Reisebüro-Kunden auch auf kurze Strecken. "Im Sommer werden nicht so viele Fernreisen angetreten", berichtet Sigrid Beck. Dies sei logisch, da die Sommerferienzeit viele Fernreiseziele ausschließe. "Durch Monsune und Regenzeiten werden einige Fernziele unattraktiv", berichten alle. Die Fernreisen werden überwiegend ab Oktober angetreten, nicht während des deutschen Sommers.

Unterschiedlich fallen die Buchungszahlen für Ziele in der Türkei für dieses Jahr aus. Während im Reisebüro Beck überwiegend Heimatbesuche in der Türkei geplant und gebucht werden, wählen in anderen Reisebüros auch Deutsche einen Aufenthalt in dem Land, welches momentan oft auf Grund politischer Geschehnisse und nicht wegen seiner besonderen Schönheit und einzigartigen Kultur einen Platz in der Presse findet. "Die Reise in die Türkei ist unbedenklich", versichert Carolin Labus, Mitarbeiterin des Reisebüros Seitz in Sinsheim. Natürlich sei es Einstellungssache, ob man in ein solches Land reisen wolle, jedoch seien die Touristenregionen kaum durch die politischen Geschehnisse beeinflusst.

"Neben Buchungen in die Türkei, nach Spanien, Griechenland oder auf die Kanaren sind Last-Minute-Buchungen vor allem in kältere Regionen das, was gekauft wird", berichtet Carolin Labus weiter. Insgesamt sei erheblich mehr los als im vergangenen Jahr. Dies könne viele Gründe haben, die Hitze allein sei nicht ausschlaggebend für den Andrang.

Bei der Beratung ihrer Kunden können Angebote im Internet eine Hilfe für Reisebüros sein. "Die Leute sind vorinformiert, kommen glücklicherweise aber trotzdem in die Reisebüros", berichten die Reiseberaterinnen. Die Preise von Pauschalreisen seien gesetzlich so geregelt, dass man im Reisebüro den gleichen Preis zahle. Der Mehrwert bei einer Buchung im Reisebüro sei klar: Mehr Service, mehr Sicherheit und weniger eigene Arbeit. "In den meisten Fällen sind auch Individualreisen nicht teurer, wenn man sie im Reisebüro plant", ergänzen alle.

Kunden der Reisebüros seien nach wie vor nicht nur die ältere Generation. Eine Vielzahl von jungen Kunden habe den Sommerurlaub im Reisebüro ausgesucht. Auch hier bleibt Spanien im Trend: Der Besuch des Ballermanns, der Feiermeile Mallorcas, werde immer noch häufig und gerne nachgefragt - insgesamt also mehr Sonnenanbeter als Kälteliebhaber unter den Urlaubern in und um Sinsheim.

Hauptziel aller, ob Berge oder Strand, ist wohl trotzdem das gleiche: Eine Auszeit mit Partner oder Familie, während der man den Alltag für kurze Zeit hinter sich lassen kann.