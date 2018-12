Viel zu tun für den "Schwarztrupp" gibt es im gesamten Stadtgebiet, hier in dem Viertel am Wilhelmi-Gymnasium in Sinsheim-Ost. Die städtischen Arbeiter werden hierzu für rund eine halbe Million Euro technisch ausgestattet. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel

Sinsheim. Vor Katastrophen ist auch das heitere Landstädtchen nicht gefeit: Tatsächlich gibt es konkrete Planungen, wie sich die Stadtverwaltung im Krisenfall aufstellt - und vor allem wo sie das tut. Reihenweise Rathausthemen wurden in der Haushaltssitzung besprochen. Hier die Splitter.

> Eine Krisen-Management-Zentrale für den Fall großer Notlagen wie Unfälle, Umwelt- und Wetterkatastrophen, Terror oder Amokläufe, nimmt Formen an. Ein harter Kern der Stadtverwaltung und Teile der Rathaus-IT soll von dort aus unabhängig und sicher operieren können. Das Haus in der Werderstraße 1, die jetzige Stadtbibliothek und sinnigerweise gleich neben dem Polizeirevier gelegen, wird hierfür ausgestattet, sagte Baudezernent Tobias Schutz. Es soll mit Diesel-Notstromaggregaten versehen werden, die auch städtische Server versorgen können. Aktiv-für-Sinsheim-Rat Stefan Schubert hatte nach der Serversicherheit gefragt.

> Katastrophenschutz war auch am Rand der Sitzung ein Thema, angeregt von Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin. Dessen Fraktionskollege Wolfgang Maier, Ortsvorsteher in Eschelbach und Landwirt, hätte getestet, wie sich örtliche Mehrzweckhallen mit Notstrom versorgen lassen, etwa um damit Hallenheizung, Licht und Küche zu betreiben. Gmelin sprach von einem Lösungsmodell mit Hilfe örtlicher Traktoren und deren Zapfwellenantrieben als Generator. Auch Karlheinz Heß, Ortsvorsteher in Hoffenheim, ebenfalls Landwirt, hat Erfahrung in dem Metier: "Das braucht Sprit", sagte er. 50 Liter pro Stunde seien eine Hausnummer. Die geeignete Technik koste daher eher 50.000 Euro als die anfangs erhofften 8000 Euro.

> Die städtische Fahrzeugflotte kostet 2019 allein im Unterhalt voraussichtlich rund 364.000 Euro. CDU-Rätin Yvonne Hockenberger ließ sich Details "des Anstiegs" erläutern: "Alles wird teurer", sagte Infrastrukturamts-Leiter Bernd Kippenhan, "Spritkosten, Versicherungen". Auch neue Kehrmaschinen seien teurer im Unterhalt, hätten zwar die doppelte Leistung, allerdings sei auch der Verschleiß an Reifen und Besen höher. Vier Dienstfahrzeuge stehen dem Rathaus, 84 Einsatzfahrzeuge dem Bauhof zur Verfügung. Amtsleiter Bernd Kippenhans Prognose: "Die Kosten werden sich erhöhen"; dies auch vor dem Hintergrund "der neuen schnellen Eingreiftruppe", einer Abteilung, die sich nur um Straßenschäden kümmern soll. Um die Männer auszustatten, stehen Kosten von rund einer halben Million Euro im Raum.

> Die Straßenbaukolonne - intern "Schwarztrupp" genant - benötigt technische Ausrüstung, unter anderem einen 18-Tonner-Lkw mit Kran für 160.000 Euro, einen Anhänger mit Rampen, einen weiteren für den Gerätetransport - zusammen rund 35.000 Euro teurer -, einen Minibagger für 40.000 Euro und einen Gehwegfertiger für 90.000 Euro. Hinzu kommen zahlreiche Kleingeräte von der Vibrationsplatte über die Tandemwalze bis hin zum Thermofass. Vor der Gründung des Trupps sei man auf externe Firmen angewiesen gewesen, welche die Arbeiten erledigten. Aus Gründen der Kosten und wegen langer Wartezeiten rechne sich dies nicht, hieß es im Rathaus auf RNZ-Nachfrage.

> 31.000 Euro für die Teilnahme an der "Vocatium"-Ausbildungsmesse im Auto- und Technik-Museum - zusammengefasst mit anderen Ausbildungskosten - kamen CDU-Rätin Hockenberger trotzdem etwas viel vor: "Im letzten Jahr waren’s noch 1600 Euro", stutzte sie. Alles halb so wild, fand Kämmerer Ulrich Landwehr: "Einige unserer Azubis sind unter diesen Punkt gepackt."