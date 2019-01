Sinsheim. (zg) Vielen Pendlern in und um Sinsheim ist sein Gesicht bekannt - kürzlich hat er seine letzte Runde gedreht: 22 Jahre lang war er für die Südwestdeutsche Verkehrsaktiengesellschaft SWEG im Einsatz: Nun ist Busfahrer und Kfz-Mechaniker Aurelius Kiefer aus Sinsheim in Rente gegangen.

Bei einer kleinen Feier in der Busleitstelle Sinsheim wurde Aurelius Kiefer in den Ruhestand verabschiedet. "Ich bedanke mich für seinen Einsatz und seine Loyalität", würdigte Friedemann Schmid, Leiter des Verkehrsbetriebs Kraichgau-Wiesloch, seinen Mitarbeiter.

Aurelius Kiefer wurde 1953 im rumänischen Temeschburg geboren. Nach dem Abitur absolvierte er eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. 1990 wanderte er zusammen mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern nach Deutschland aus. 1996 wurde Kiefer Busfahrer; wenig später trat er den Dienst in der Buswerkstatt in Sinsheim an. Dort war er auch vor allem im morgendlichen Schülerverkehr als Busfahrer sowie in der Werkstatt als Kfz-Mechaniker tätig.