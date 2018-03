Sinsheim. (cba) "Uffbasse, Bülent Ceylan ist auf Kinotour": So lautet der Aufruf auf seinen Plakaten, die der "Mannemer Türk" gerade verteilen lässt. Zum Start seines Films "Verpiss dich, Schneewittchen" stattet der Komiker den Kinobesuchern im Sinsheimer Citydome einen Besuch ab. Bundesweiter Filmstart ist am Donnerstag, 29. März, und am Samstag, 31. März, will der Komiker ab 18.10 Uhr mit seinen Fans ein wenig über das Leinwandgeschehen plaudern. Der Film startet um 18.30 Uhr. Für eine Autogramm- und Selfiestunde steht Ceylan jedoch nicht zur Verfügung. Reservierungen für die Vorstellungen nimmt das Citydome unter www.citydome-sinsheim.com entgegen. Der Eintritt kostet zwölf Euro.