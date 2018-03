Sinsheim. (pol) Stille Nacht, heilige Nacht? Nicht überall. Wegen einer Schlägerei wurden am frühen Samstagmorgen mehrere Funkstreifen der Polizei in die Friedrichstraße beordert. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, war es dort kurz nach 5 Uhr zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 21-jähriger Mann verletzt wurde. Das Opfer war im Vorfeld mit zwei Unbekannten in Streit geraten. Hierbei sei der Mann geschubst und geschlagen worden und zu Boden gegangen. Auf den am Boden liegenden Mann hätten die beiden Angreifer mehrfach eingetreten, bevor Unbeteiligte in das Geschehen einschalteten und die Personen trennen wollten. Daraufhin stiegen die Täter in ein Auto mit Künzelsauer Kennzeichen und fuhren davon. Die beiden Gesuchten sollen 20 bis 25 Jahre alt und mittelgroß gewesen sein. Der eine wurde als schlank, der andere als kräftig beschrieben. Einer der Angreifer hätte einen Vollbart gehabt und sei höchstwahrscheinlich Türke gewesen, so schilderten Beobachter. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Polizei Sinsheim unter 07261/6900 anzurufen.