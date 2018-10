Feuern gemeinsam die TSG an: Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht (rechts) mit 1899-Präsident Peter Hofmann. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. Die Fußball-Leidenschaft von Oberbürgermeister Jörg Albrecht ist spätestens seit November 2016 bis weit über den Kraichgau hinaus bekannt. Als die TSG seinerzeit bei den Bayern antrat, fing die "Sportschau" eine ungewöhnliche Szene ein. Als einziger Hoffe-Fan inmitten der Münchner Anhänger flippt Albrecht nach einen Fehlschuss von Thomas Müller in der Schlussminute beinahe aus. Es bliebt beim Unentschieden.

"Ja, das war eine schöne Geschichte. Mein Handy vibrierte ständig", lacht Albrecht rückblickend. Doch das ist Geschichte. Aktuell spielt Hoffenheim in der Champions-League und empfängt am Dienstag Pep Guardiolas Manchester City in der Rhein-Neckar-Arena. "Das ist schon etwas ganz Besonderes. Es gibt immer nur ein erstes Mal", freut sich der OB auf die Begegnung - und tippt einen optimistischen 2:1-Sieg für Hoffe. "Nach der Heimniederlage gegen Lyon steht ManCity schon unter Zugzwang", glaubt Albrecht. In seiner Jugend schnürte der Stadtchef, der in diesem Monat seinen 50. Geburtstag feiert, für den SV Sandhausen und Reilingen in der ersten Mannschaft selbst die Kickstiefel.

Im Sinsheimer Stadion wäre Albrecht gerne öfter. "Aufgrund vieler Termine, auch am Wochenende, schaffe ich pro Saison lediglich drei bis maximal fünf Spiele". Am Samstag hat es mal wieder geklappt, wenngleich sein Wunschergebnis, ein 3:1 für die TSG, nicht eintrat. Ansonsten hat der OB durchaus schon Tipp-Talent bewiesen, etwa beim Remis gegen Dortmund eine Woche zuvor. "Es sieht alles nach einem Unentschieden aus", hatte der Rathauschef vorab postuliert.

Das "Skandalspiel" mit Anfeindungen und Attacken auf Dietmar Hopp ging dem OB mächtig gegen den Strich; derartige Beleidigungen seien abstoßend. "Unsere Gesellschaft muss es sich zur Aufgabe machen, solchen unsäglichen und menschenverachtenden Parolen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Wir dürfen das nicht zulassen. Hier sind wir gefordert", so Albrecht, der weiterhin fordert, dass auch die Stadt Dortmund hier klar Stellung beziehen müsse.

"Dietmar Hopp, den ich nicht regelmäßig, aber immer mal wieder treffe, ist ein sehr herzlicher und angenehmer Mensch. Was er für die Stadt und Region mit seiner Stiftung getan hat, ist beispiellos. Sein Engagement und alles was er macht, darf nie zu einer Selbstverständlichkeit werden". Nicht zuletzt durch dessen vielfältige Projekte und durch den Fußball kämen immer mehr Menschen in die Stadt. Die Infrastruktur und der Wirtschaftsfaktor hätten sich sehr gut entwickelt. "Auch in den Medien wird die TSG Hoffenheim und Sinsheim inzwischen ganz anders wahrgenommen."

Überhaupt: Das "Projekt Hoffenheim" sieht er nach jetzt zehn Jahren Bundesliga als eine "überwältigende Erfolgsgeschichte" und sagt: "Wenn ich an der schmucken Arena vorbeifahre, schüttle ich immer wieder staunend den Kopf, was sich hier so alles getan hat." Früher sei die Stadt Sinsheim lediglich mit "dort, wo die Flieger an der Autobahn stehen" in Verbindung gebracht worden.

Wie viele andere Fußballfans war Albrecht enttäuscht, dass man das erste Champions-League-Spiel in der Geschichte der TSG gegen Schachtjor Donezk nicht im frei empfangbaren Fernsehen anschauen konnte. "Ich weiß nicht, ob sich der Fußball auf diese Weise auf dem richtigen Weg befindet." Die TSG Hoffenheim, so die Sichtweise des Oberbürgermeisters, befinde sich unter Trainer Julian Nagelsmann ("Klasse Typ") nicht nur wegen der jüngsten Erfolge auf einem sehr guten Weg. Privat, so hatte er unlängst verkündet, würde er gerne einmal nach Madrid reisen. Dort findet übrigens das Champions-League-Finale im Mai 2019 statt.