Im Biomasseheizkraftwerk der AVR geriet am Montagnachmittag Thermöl in Brand. Foto: jubu

Sinsheim. (jubu) Ein stundenlanger Feuerwehreinsatz hat der Brand in einem Kessel des AVR-Biomasseheizkraftwerks am Montagnachmittag zur Folge. Kurz vor 13.50 Uhr wurden Rettungskräfte auf die Anlage im Gewann Saugrund alarmiert. Wie Unternehmenssprecher Stephan Grittmann auf RNZ-Anfrage mitteilte, brennt dort Thermo-Öl in einem Kessel des Kraftwerks.

Kräfte der Sinsheimer Feuerwehr, des Technischen Hilfswerks sowie Rettungsdienst und Polizei kamen vor Ort. "Die Feuerwehr muss zunächst den Kessel mit Frischluft herunterkühlen", erklärte der AVR-Energie-Prokurist Jochen Schütz auf telefonische Nachfrage. Der Brand im Kessel könne sich nicht weiter ausbreiten und "die Löschmaßnahmen erst nach dem herunterkühlen stattfinden" so Schütz weiter. Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen bereit um die Flammen abzulöschen.

Der sogenannte Grundlastkessel für das Hauptfernwärme-Netz ist deshalb außer Betrieb. Die Fernwärme der AVR wird derzeit über einen Redundanzkessel sichergestellt. Schütz geht aktuell (15 Uhr) davon aus, dass der Einsatz noch bis gegen 19 Uhr andauern wird.

Update: Montag, 18. Oktober 2021, 15.19 Uhr